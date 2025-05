Groot drama voor Wout van Aert in Giro d'Italia, topfavoriet Primoz Roglic slaat grote slag

Het contrast kan niet groter tussen oud-ploeggenoten Wout van Aert en Primoz Roglic in de Giro d'Italia. Vooraf sprak de Belgische kopman van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike de hoop uit een gooi te doen naar het roze, alleen die ambities kunnen de ijskast in na een waardeloze tijdrit. Roglic daarentegen sloeg een grote slag.

Al vroeg was duidelijk dat het niet de dag van Van Aert zou worden. De Belg bekende voor de start van de Giro d'Italia dat hij ziek was geweest. Toch verraste hij in de openingsrit met een tweede plek achter de Deen Mads Pedersen. Bij het tweede meetpunt hoefde Van Aert al niet meer te rekenen op de dagwinst. Uiteindelijk kwam hij in de paarse puntentrui als ...ste binnen, op 39 seconden van de uiteindelijke winnaar Joshua Tarling.

Twijfels bij Wout van Aert door verstoorde voorbereiding op Giro d'Italia: 'Die kans acht ik veel kleiner' De voorbereiding van Wout van Aert op de Giro d'Italia is flink in het water gevallen. De Belgische toprenner maakt zijn debuut in de grote ronde, maar het is de vraag hoe hij daar voor de dag gaat komen. De Belg is namelijk ziek geweest.

Spanning om ritwinst én roze trui

Die bleef op zijn beurt Roglic nipt voor. Het was Eduardo Affini van Visma die als eerste een strakke tijd (16:13) neerzette. Daar dook Jay Vine van UAE Team Emirates onder: 16:10. Vervolgens was het de beurt aan tijdritmonster Tarling, die tot 16:07 kwam. Zittend in de hotseat zag hij dat Roglic akelig dicht bij zijn tijd kwam en onderweg zelfs sneller was.

🚴🇮🇹 | Net niet, net niet! Roglic rijdt een uitstekende tijdrit, maar de allersnelste tijd blijft nipt in handen van Tarling! Hij wint 16 seconden op Ayuso. 😅😅 #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/tfrs23L1fZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2025

Uiteindelijk bleek op de streep dat Tarling een seconde sneller was dan Roglic. De Engelsman grijnsde en zag zijn mooiste overwinning uiteindelijk niet meer in gevaar komen. Dat kwam de roze leiderstrui van Pedersen wel. De Deen kwam juist een seconde te kort om aan kop te blijven van het algemeen klassement. Roglic staat nu bovenaan, met kort achter hem Pedersen.

Gat met klassementsrenners

Toch zal Roglic zo snel mogelijk het roze weer willen afstaan. Als leider van het algemeen klassement zijn er natuurlijk de nodige verplichtingen na afloop van een rit, waar de concurrenten meteen de bus in kunnen om te ontspannen. Met heuvelachtige- en vlakke etappes in het verschiet, bestaat de kans dat Pedersen weer aan kop komt. Roglic pakte wel 16 seconden op grote concurrent Juan Ayuso van UAE.