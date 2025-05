Twijfels bij Wout van Aert door verstoorde voorbereiding op Giro d'Italia: 'Die kans acht ik veel kleiner'

De voorbereiding van Wout van Aert op de Giro d'Italia is flink in het water gevallen. De Belgische toprenner maakt zijn debuut in de grote ronde, maar het is de vraag hoe hij daar voor de dag gaat komen. De Belg is namelijk ziek geweest.

Dat vertelde Van Aert woensdag bij de ploegenpresentatie in Tirana. De Giro begint vrijdag in Albanië en Van Aert had zich veel voorgesteld van zijn debuut in de Italiaanse rittenkoers. "De roze trui is nu meer een droom dan realiteit geworden", vertelde hij bij de Belgische tv-zender Sporza.

Van Aert voelt zich al sinds de Amstel Gold Race niet meer goed. "Op gisteren na heb ik sinds die koers geen echt goede training meer kunnen doen. Ik heb mijn schema constant moeten bijsturen door een aanhoudende virale infectie. Ik wilde vanaf de eerste dag op mijn best zijn. Die kans acht ik nu veel kleiner. Ik hoop dat mijn lichaam goed reageert op de eerste ritten. We gaan het zien."

Kanshebber op roze trui

De 30-jarige Van Aert is normaal gesproken een van de favorieten om de roze trui te pakken in het openingsweekend. De Giro gaat vrijdag van start met een lastige heuveletappe van Dürres naar Tirana en een dag later volgt er een individuele tijdrit van 13,7 kilometer in de hoofdstad van Albanië.

Trilogie

De Belg heeft in de Giro de kans om zijn trilogie te voltooien. Van Aert won namelijk al negen etappes in de Tour de France en won vorig jaar drie ritten in de Vuelta. Met een zege in de Ronde van Italië zou hij zich bij het rijtje namen voegen die in alle drie de grote rondes een etappe hebben gewonnen.

Als Van Aert de leiderstrui weet te pakken dan voltooit hij ook op dat vlak een trilogie. De Belg droeg in 2022 vier dagen de gele trui in de Ronde van Frankrijk en vorig jaar mocht hij ook twee keer de rode leiderstrui in Spanje aantrekken.