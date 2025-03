Grote wielerwedstrijd eindigt in chaos na massale valpartijen van toprenners

Het was woensdag complete chaos in België. De laatste kilometers van Classic Brugge-De Panne zorgden voor ontelbare valpartijen. De schade was enorm en zelfs de organisatie was zichtbaar aangedaan door wat er allemaal gebeurde.

Olav Kooij, Edward Theuns, Tim Merlier. De lijst met gevallen toprenners was eindeloos na de finish. De laatste kilometers waren er verschillende harde valpartijen richting de finish. Het grootste slachtoffer was op het eerste gezicht Merlier. Hij liep een enorme snee onder zijn knie. De rappe sprinter van Soudal Quick-Step moest gehecht worden.

'Explosieve' Mathieu van der Poel baart opzien: 'Ze zouden hem hiervoor moeten arresteren' Mathieu van der Poel was schier onverslaanbaar bij Milaan-San Remo. De Nederlander fietste samen met wereldkampioen Tadej Pogacar naar de streep, terwijl ook Filippo Ganna nog aansloot. Dat tweetal was kansloos in de sprint, waardoor Van der Poel voor de tweede keer het wielermonument won.

Het is daarom maar de vraag of Merlier kan starten in Gent-Wevelgem, dat aankomende zondag op het programma staat. Hij kon vanzelfsprekend niet meesprinten om de overwinning. Die eer was weggelegd aan een mannetje of twintig. Uiteindelijk was Juan Sebastián Molano van UAE Emirates de snelste. Hij klopte onder meer Jonathan Milan en Alexander Kristoff, maar die sprint kreeg nog een staartje.

Milan en Kristoff kregen namelijk een gele kaart, een van de nieuwe regels van dit wielerjaar. Als je een overtreding begaat, kun je een prent krijgen. Milan deelde een kopstoot uit aan de Noor en ging dus op de bon. Ook Kristoff kreeg trouwens geel.

Wielrenner Danny van Poppel loopt tegen gele kaart op na opmerkelijke actie in Tour Down Under Danny van Poppel heeft zijn ploeggenoot Sam Welsford in de Tour Down Under met een onreglementaire actie aan zijn tweede etappezege op rij geholpen.

Veel gevolgen heeft die kaart trouwens nog niet. Pas als je drie gele kaarten in een jaar krijgt, word je voor dertig dagen geschorst. Mocht je twee keer geel krijgen in bijvoorbeeld de Tour de France, dan word je uit de koers genomen.

Organisatie betreurt de wedstrijd

De organisatie baalt van de ophef en de vele ongelukken. "Wij organiseren geen koers om renners te laten vallen", liet Bruno Dequeecker weten aan VTM Nieuws. Volgens hem treft de organisatie zelf echter niet zo veel blaam. "De renners doen het parcours meermaals en de aankomst is al jaren hetzelfde. En als het dan tot zo'n valpartij komt, dan is dat jammer Voor ons, maar zeker voor de renners. Wat de oorzaak is? Het was een heel nerveuze koers, vanaf het begin."