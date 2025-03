'Explosieve' Mathieu van der Poel baart opzien: 'Ze zouden hem hiervoor moeten arresteren'

Mathieu van der Poel was schier onverslaanbaar bij Milaan-San Remo. De Nederlander fietste samen met wereldkampioen Tadej Pogacar naar de streep, terwijl ook Filippo Ganna nog aansloot. Dat tweetal was kansloos in de sprint, waardoor Van der Poel voor de tweede keer het wielermonument won.

Dat maakte Geraint Thomas allemaal vanaf een afstandje mee. De Brit die bezig is aan zijn laatste koersjaar finishte als 110e. "Hoe die drie reden, dat was indrukwekkend", benoemt Thomas in zijn eigen podcast Geraint Thomas Cycling Club. "Het was een geweldige finale", blikt de 38-jarige Engelsman terug.

Mathieu van der Poel passeert ploeggenoot op prestigieuze ranglijst na zege in Milaan-San Remo Mathieu van der Poel schreef zaterdag na een prachtige koers voor de tweede keer Milaan-San Remo op zijn naam. Het Nederlandse fenomeen werd daarmee de opvolger van Jasper Philipsen en is zijn Belgische teamgenoot ook nog eens gepasseerd op een prestigieuze ranglijst.

Pogacar viel aan op de Poggio, waarbij Van der Poel als enige kon volgen. In de afdaling stampte Ganna op de pedalen om zich nog bij de topfavorieten te voegen. "Eigenlijk deed hij alles goed", oordeelt Thomas. "Maar wanneer je met Mathieu van der Poel naar de finish rijdt, ben je kansloos. Die explosiviteit, ze zouden hem ervoor moeten arresteren", lacht hij.

'Ze zouden hem moeten arresteren'

Zoontje (3) Sven Kramer moet aan de bak na optreden Mathieu van der Poel: 'Ik ga een machine van hem maken' Mathieu van der Poel boekte zaterdag alweer een schitterende zege in zijn carrière. De Nederlandse wielrenner schreef na een spectaculaire finale de klassieker Milaan-San Remo op zijn naam. Zijn prestaties inspireren velen, onder wie schaatsicoon Sven Kramer, die droomt van een toekomstige wielrenner in huis.

Pogi had één kans om van Van der Poel af te komen, dat was op de Poggio. Toen dat niet gebeurde, wist hij al genoeg. Zeker toen Van der Poel counterde. " Mathieu was natuurlijk in de hele finale sterk. Toen hij richting de top van de Poggio Tadej ook nog eens ging aanvallen, wist je eigenlijk al genoeg", verzekert Thomas.

Van der Poel favoriet voor andere klassiekers

Thomas denkt dat Van der Poel zijn huidige vorm doortrekt naar de andere klassiekers. Pogacar en Wout van Aert kunnen hun borst dus nat maken. "Tadej gaat het heel lastig krijgen als je Mathieu in deze vorm ziet. En dan heb je natuurlijk ook Wout van Aert nog. Ik denk dat zij in het voordeel zijn, omdat de beklimmingen niet lang genoeg zijn voor Tadej." Woensdag werd bekend dat Pogacar in Parijs-Roubaix debuteert.

Tadej Pogacar gaat strijd aan met Mathieu van der Poel: wereldkampioen maakt debuut in wielermonument Tadej Pogacar heeft in overleg met zijn team een rigoureuze beslissing gemaakt over zijn voorjaar. De wereldkampioen op de fiets zou de komende week eigenlijk de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem rijden, maar gooit zijn schema helemaal om en dat heeft ook gevolgen voor Mathieu van der Poel.

De 38-jarige Thomas zelf deed niet om de prijzen. Hij 'wilde het gewoon leuk hebben'. Zo fietste hij naar eigen zeggen ook rond. "Het was mijn laatste keer, dus ik wilde het gewoon leuk hebben. Je merkt aan alles dat de Italianen echte liefhebbers zijn. Ze houden van de sport. Dat heb je zelfs tijdens de Tour de France niet."