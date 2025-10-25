Harry Lavreysen pakte vrijdagavond in Chili zijn derde wereldtitel op het WK baanwielrennen. De Brabander ligt daardoor nog op koers voor zijn historische doel, het behalen van vier gouden medailles. Voor Lavreysen kan het toernooi al niet meer stuk, maar hij wil zijn laatste titel niet afgeven.

Lavreysen pakte eerst een gouden plak op de keirin, volgens de Nederlandse veelvraat een van de lastigste onderdelen waar hij aan de start stond. Toen hij die race als eerste eindigde, durfde hij zijn doel ook echt uit te spreken: het historische kwartet. In de afgelopen dagen won Lavreysen ook de teamsprint en vrijdagavond pakte hij zijn derde wereldtitel in de kilometer. Enkel de individuele sprint ontbreekt nog, een onderdeel waarop de Brabander de wereldtitel moet verdedigen na zijn zege van vorige editie.

'Toernooi kan al niet meer stuk'

Lavreysen was zelf door het dolle heen na zijn derde wereldtitel op de kilometer. "Dit toernooi kan al niet meer stuk", was de conclusie van Lavreysen tegenover de NOS na het behalen van de titel op de kilometer. "Het is echt fantastisch en de vorm is geweldig. Ik kijk al uit naar het sprinttoernooi, daar wil ik mijn titel niet kwijt, maar dit heeft me wel veel gekost." Bij een titel op het sprinttoernooi voltooit Lavreysen dus zijn kwartet.

De succesvolste Nederlandse baanwielrenner moet wel bekennen dat zijn landgenoot en concurrent Jeffrey Hoogland bijna de derde wereldtitel van hem af wist te snoepen. "Jeffrey was veel sneller, maar ik ben blij dat ik nog nipt als eerste over de streep kwam. Ik denk dat ik vanmiddag iets te veel heb gedaan."

Klapstuk van het WK

De finale van het sprinttoernooi bij de mannen zal zondag het klapstuk van het WK in Chili vormen. Om 17:45 uur rijdt Lavreysen zijn eerste rit. Ook Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon zullen van start gaan in dit iconische toernooi. Om 19:00 uur volgt rit twee voor de drie Nederlandse heren en Lavreysen en consorten zullen om 19:45 uur nog een eventuele derde rit rijden. Daarna zal definitief duidelijk zijn of de Brabander zijn iconische kwartet weet te voltooien, of dat zijn sprinttitel hem wordt ontnomen.