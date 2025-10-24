Harrie Lavreysen pakte donderdagnacht in Chili zijn eerste wereldtitel baanwielrennen van dit jaar. Op de keirin was de Brabander de beste en tegenover de NOS deelt hij achteraf een zeer ambitieus doel wat 'nog nooit iemand gedaan heeft'.

Lavreysen zit in ieder geval lekker in zijn vel in Chili. "Ik denk vooral dat ik me heel goed voel. Ik ben er heel blij mee, maar het was wel een pittige dag. Ik verloor de eerste kwalificatierit. Ik probeerde wat door later van achter te komen. Ik wilde eigenlijk de baan goed door hebben, omdat ik van achter werd ingeloot. Toen wilde ik het zo proberen, maar dat ging helaas niet. Ik heb me uiteindelijk kunnen herpakken, want de kwalificatie ging goed."

Voor het toernooi vertelde Lavreysen al dat hij een stuk explosiever was en dit liet hij ook zien. "Jeffrey (Hoogland red.) kwam al heel vroeg aan met twee anderen, maar ik dacht ik laat ze nog even. Dan rijd ik er daarna heel hard naar toe en dan rol ik er ook echt wel langs. Ik hoop dat die kracht die ik heb eigenlijk nog meer tot uiting komt dit sprinttoernooi, maar het voelt wel echt heel goed. Ik voel me ook echt explosief."

'Dit heeft nog nooit iemand gedaan'

Ook deelt de Brabander nog een ambitieus doel voor dit WK. "Die keirintitel win je niet zo maar. Ik heb hem ook de afgelopen twee WK's niet gewonnen. Ik had voor dit toernooi een beetje in mijn hoofd om voor vier titels te gaan. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Maar ik wilde wachten met daar iets over zeggen tot ik de keirin heb gehad. Die is afgetikt, dus nu is dat wel een heel mooi doel. Het zijn bizar lange dagen, maar ik hoop nog een heel mooi toernooi te rijden."

Lavreysen heeft dus de eerste van zijn vier beoogde wereldtitels binnen. Vrijdagochtend rijdt hij de kwalificatie voor de kilometer, het tweede onderdeel waar hij goud wil pakken. Daarnaast zal hij ook nog van start gaan op de individuele en teamsprint, twee onderdelen waar Lavreysen ook wereldkampioen wil worden. Ook zijn grootste uitdager Jeffrey Hoogland gaat op de individuele sprint van start. Bij de teamsprint werken Lavreysen en Hoogland juist samen.