Het Nederlandse succes op het WK baanwielrennen in Santiago blijft maar doorgaan. Waar eerder deze week al meerdere wereldtitels werden veroverd, maakten ook Harrie Lavreysen en Lorena Wiebes vrijdag opnieuw indruk op de Chileense wielerpiste. Lavreysen toonde zich oppermachtig in de kwalificatie van de kilometer tijdrit, terwijl Wiebes het openingsonderdeel van het omnium op haar naam schreef.

Lavreysen, de titelverdediger op de kilometer tijdrit, zette meteen de toon in de kwalificatie. Met een tijd van 57,681 seconden was de Brabander oppermachtig en liet hij de rest van het veld kansloos. De Brit Joseph Truman volgde op meer dan een seconde (58,807) en Jeffrey Hoogland zorgde met de derde tijd (58,962) voor nog meer Nederlands succes.

Op jacht naar meer goud

De 27-jarige Lavreysen is bezig aan een indrukwekkend WK. Eerder deze week veroverde hij al goud op de teamsprint met Hoogland en Roy van den Berg, en op de keirin. Met de kilometer tijdrit en de sprint nog te gaan, ligt hij op koers voor zijn derde én vierde wereldtitel van dit toernooi.

Lavreysen mikt op historische vierklapper

Na zijn zege op de keirin vertelde Lavreysen aan de NOS dat hij een ambitieus doel heeft gesteld. "Ik heb in mijn hoofd om voor vier titels te gaan. Dat heeft nog nooit iemand gedaan", zei hij vastberaden. "Ik wilde wachten met daar iets over te zeggen tot ik de keirin had gewonnen, maar nu mag het eruit. Het zijn lange dagen, maar ik voel me goed — explosief, krachtig en gefocust."

Zijn vorm laat er geen twijfel over bestaan. Lavreysen oogt scherper dan ooit en lijkt in Chili op weg om geschiedenis te schrijven. Mocht hij alle vier zijn doelonderdelen winnen, dan zou dat een unieke prestatie zijn in het baanwielrennen.

Wiebes opent sterk in het omnium

Ook Wiebes liet zien dat ze in topvorm verkeert. De 26-jarige renster uit Mijdrecht won het eerste onderdeel van het omnium, de scratch-race, en pakte zo de volle 40 punten. De Deense Amalie Dideriksen volgt met 38 punten en de Belgische Shari Bossuyt met 36.

Wiebes is bezig aan een ijzersterk WK: woensdag prolongeerde ze al haar wereldtitel op de scratch. In het omnium volgen nog drie onderdelen – de temporace, afvalkoers en puntenkoers – waarin ze haar sterke start hoopt vast te houden.

Oranje kleurt het WK in Chili

Met Lavreysen die jacht maakt op een ongekende reeks en Wiebes die opnieuw voor goud gaat, kleurt het WK baanwielrennen in Chili voorlopig fel oranje. En zoals het er nu uitziet, is de Nederlandse succesreeks nog lang niet voorbij.