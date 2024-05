'Ik wilde gewoon fietsen': Tom Dumoulin voelde zich een 'buitenbeentje' in de wielerwereld

Tom Dumoulin stopte op relatief vroege leeftijd met profwielrennen. Een van Nederlands succesvolste renners kneep op 31-jarige leeftijd in de remmen. Na zijn actieve carrière reisde Dumoulin met schrijver Nando Boers naar de belangrijkste plekken uit zijn loopbaan. Daar rolde het boek 'Op gevoel' uit. Bij talkshow Renze sprak Dumoulin over zijn biografie.

De Nederlander zei daar dat hij zich een beetje een 'buitenbeentje' voelde in de wielerwereld. "Ongelukkig is het zeker niet geweest, maar ik voelde me inderdaad wel een beetje een buitenbeentje. Ik ben per ongeluk in het wielrennen gerold. Ik heb nooit gedroomd van roem, geld of grote wedstrijden. Het was nooit mijn bedoeling om profwielrenner te worden en ineens was ik dat, en vond ik daar mijn ultieme uitdaging. Maar ik voelde me daar niet helemaal in thuis", erkende hij.

Dromen bínnen het wielrennen

"Heel veel jonge jongens lopen al heel lang rond met de droom om ooit profvoetballer te worden, om ooit Armin van Buren (zit aan tafel, red.) te zijn. Ik droomde eigenlijk van heel normale dingen. Ik ben gewoon een knul uit Maastricht die bijvoorbeeld dokter wilde worden als hij later groot was", ging Dumoulin verder.

Naar mate hij beter werd, kreeg hij wel dromen bínnen het wielrennen. "Ik deed het met heel veel plezier, maar ik had altijd een beetje moeite met mijn rol als geroemde wielrenner. Ik kon me daar niet echt een houding in geven. Ik had zelf niet echt een held en voelde me daar niet helemaal in thuis. Ik wilde gewoon heel graag fietsen en leefde voor de ultieme uitdaging op mezelf. Ik vond het heel gaaf om te proberen om een grote ronde te winnen of wereldkampioen te worden."

Papa Dumoulin

Beide uitdagingen lukten voor Dumoulin. In 2017 won hij de Giro d'Italia en hij werd twee keer wereldkampioen tijdrijden. Binnenkort wordt Dumoulin voor de allereerste keer vader en zal hij zijn kind zijn of haar dromen na laten jagen. Maar hij hoopt dat zijn zoon of dochter niet aan wielrennen begint, dat is volgens hem te gevaarlijk.

Tom Dumoulin is tegenwoordig werkzaam als wieleranalist bij NOS. Ook heeft hij een nieuwe hobby gevonden: hardlopen.