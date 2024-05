Aanstaande papa Tom Dumoulin wil dat zijn kindje wat anders gaat doen dan wielrennen: 'Het is gewoon een hele gevaarlijke sport'

Tom Dumoulin had zelf nooit de droom om profrenner te worden. Hij wilde geen 'roem, geld of grote wedstrijden'. De aanstaande vader hoopt ook niet dat zijn kindje besluit om in zijn voetsporten te treden als wielrenner. "Het is gewoon een hele gevaarlijke sport."

Dat vertelt Dumoulin in de talkshow Renze. Hij werd eigenlijk per ongeluk wielrenner. "Ik heb nooit gedroomd van roem, geld of grote wedstrijden. Het was niet mijn bedoeling om profrenner te worden", zegt de Giro-winnaar. "En ineens was ik dat, en vond ik daar mijn ultieme uitdaging. Maar ik voelde me daar niet helemaal in thuis."

Hij was niet ongelukkig, maar de bekendheid die de 33-jarige Nederlander kreeg door zijn wielerprestaties paste niet bij hem. "Ik droomde eigenlijk van heel normale dingen. Ik ben gewoon een knul uit Maastricht die bijvoorbeeld dokter wilde worden als hij later groot was."

Angst

In het vandaag verschenen boek ‘Op gevoel’, door auteur Nando Boers, vertelt hij voor het eerst over die moeilijkheden in zijn wielercarrière. En ook over zijn angsten. Voor het boek ging Dumoulin samen met Boers terug naar verschillende plekken die bijzonder voor hem waren in zijn wielercarrière.

Hij kwam ook langs de plek waar hij voor het eerst echt hard viel. Tijdens een afdaling in de Tour de France viel hij over de vangrail naar beneden. "Toen keek ik naar mijn buik en was alles rood. Ik vind het nog steeds moeilijk om daarover te praten."

Hij kan nu nog steeds moeilijk kijken naar grote valpartijen in wielerkoersen. "Ik hoop ook niet dat mijn kindje later wielrenner wordt", vertelt Dumoulin eerlijk. "Het is gewoon een hele gevaarlijke sport. Daar werd ik een aantal keer mee geconfronteerd tijdens mijn wielercarrière en daar wordt het peloton nog steeds mee geconfronteerd. Eens in de zoveel tijd gaat het mis."

Therapeutische reis

De reis voor zijn boek werd een therapeutische, waarin Dumoulin heel anders naar zichzelf en zijn carrière ging kijken. "Ineens vond ik het wel heel mooi om mijn naam op een plakkaatje te zien op de plek waar ik wereldkampioen werd. Stiekem ben ik dan toch heel trots als ik daar naar kijk", vertelt de renner.

"Ik kijk nu met veel meer trots en liefde terug op mijn carrière dan dat ik voor het boek deed. Ik geniet echt weer van het wielrennen en het wielrenwereldje. Dat had ik nooit kunnen denken."

Het boek Op Gevoel verscheen bij uitgeverij Thomas Rap en is geschreven door Nando Boers.