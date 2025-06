Indrukwekkend eerbetoon voor overleden vrouw van ex-topwielrenner Robert Gesink zorgt voor hevige emoties in Giro

De organisatie van de Giro d'Italia heeft een speciaal eerbetoon georganiseerd ter nagedachtenis aan Daisy Gesink, de vrouw van oud-wielrenner Robert Gesink, die is overleden na een kort ziekbed.

Voor de start van de laatste etappe van de Giro d’Italia 2025 hield het peloton een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Daisy Gesink. De organisatie had alle renners van Visma | Lease a Bike en Gijs Leemreize naar voren gevraagd. Leemreize was het neefje van Daisy.

Vrouw van ex-topwielrenner Robert Gesink (39) overleden: 'Het breekt mijn hart dat we zonder jou verder moeten' Daisy Gesink, de vrouw van oud-topwielrenner Robert Gesink, is na een kort ziekbed overleden. Dat laat de 39-jarige oud-wielrenner weten in een verdrietig bericht op sociale media: "Dankjewel voor alle liefde die je ons gaf."

Meerdere renners van het team waren zichtbaar geëmotioneerd tijdens de minuut stilte. Steven Kruijswijk, jarenlang ploeggenoot van Robert Gesink, had een roze trui bij zich die door alle Visma-renners was gesigneerd en waarop de tekst ‘With Daisy in mind’ stond. Daarmee wilden het team en de organisatie van de Giro d’Italia op een bijzondere manier stilstaan bij het overlijden van Gesinks vrouw. Beelden van dit moment zijn gedeeld op het officiële X-account van de Giro.

Verdrietig bericht

Op zaterdag liet de oud-wielrenner in een verdrietig bericht op sociale media weten dat zijn vrouw was overleden. "Je zal voor altijd in onze harten leven", schreef de oud-wielrenner bij een reeks foto's en video's op Instagram. "Dankjewel voor alle liefde die je ons gaf, voor je prachtige glimlach die elke kamer verlichtte. Het breekt mijn hart dat we zonder jou verder moeten, maar boven alles, ben ik trots om je man te zijn".

Ook Team Visma | Lease a Bike, zijn oude wielerploeg waar hij vanaf 2007 zijn hele carrière bij reed, liet op Instagram weten mee te leven met de oud-wielrenner. "Vandaag zijn vreugde en verdriet nauw met elkaar verweven (doelend op de prestaties van Simon Yates zaterdag in de Giro d’Italia, red). Het hele team is diep bedroefd door het overlijden van Daisy, de echtgenote van Robert Gesink. Onze gedachten zijn bij al haar dierbaren in deze moeilijke tijd en we leven mee met Daisy en de familie in ons hart," schreef de wielerploeg bij een foto van het stel en hun zoon Bram.