Bij de negende etappe van de Giro d'Italia zat het venijn hem vooral in de staart. Na een lange aankomst wachtte in het tweede deel diverse beklimmingen én finish bergop. Daarin leek Giulio Ciccone naar een nieuwe overwinning te snellen, maar daar wilden de klassementsmannen niks van weten. Na wat speldenprikjes her en der was het opnieuw Jonas Vingegaard die de etappe won.

Aan het begin van de etappe was de hoop van veel renners én liefhebbers dat de vluchters de zege van het peloton zouden krijgen. Met een lange, vrij vlakke aanloop en vervolgens nog een boel hoogtemeters in het tweede gedeelte was die kans ook zeer aanwezig. Daardoor probeerden diverse ploegen al snel in de kopgroep te geraken, om zo te kunnen strijden om de etappewinst.

Vroege vlucht

Uiteindelijk ontstond er dan toch echt een vroege vlucht van negen renners. Nederland was daarin vertegenwoordigd in de persoon van Tim Naberman van Picnic PostNL Raisin. De vluchters zagen de voorsprong steeds verder oplopen en op een gegeven moment hadden ze een minuut of drie. Team Visma | Lease a Bike leek de koers te controleren en de vluchters de zege te schenken.

Maar in de steeds zwaarder wordende finale kregen de koplopers het moeilijk. Naberman was één van de eerste die moest los in de pittige finale, en nadat ook een heel aantal andere vluchters moesten toegeven, was het Giulio Ciccone die er in zijn uppie vandoor ging. Hij won eerder in deze Giro al de vierde etappe en droeg de rit daarna bovendien de iconische roze trui. Die moest hij echter al snel weer inleveren.

Strijd om het klassement

In de groep van de klassementsmannen ging het tempo steeds hoger, en liep het verschil van Ciccone, en zijn achtervolger Einer Rubio steeds verder terug. Het beulswerk van Visma | Lease a Bike zorgde er zelfs voor dat Giulio Pellizzari, één van de grootste uitdagers van Jonas Vingegaard, moest lossen. Bovendien werd de Deen ook uitgedaagd door een speldenprikje van Felix Gall. De strijd van de klassementstoppers was zo hard, dat uiteindelijk ook Ciccone werd ingehaald.

Op het eind ging het nog tussen Vingegaard, in de blauwe bergtrui, en de Oostenrijker Gall. Vlak daarachter oogde ook Thymen Arensman sterk. Na een laatste, verwoestende aanval was het opnieuw Vingegaard die de zege greep. Gall eindigde als tweede én Davide Piganzoli werd derde. Arensman maakte indruk met een knappe vierde plek. Het roze hangt nog altijd om de schouders van Afonso Eulalio. Maandag is er een rustdag, waarna de Giro op dinsdag wordt hervat met de enige tijdrit. Daarin hoopt Vingegaard opnieuw tijd te snoepen van zijn concurrenten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover