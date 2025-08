Akelige valpartijen en de Ronde van Polen gaan helaas hand in hand. Ook tijdens de editie van 2025 weer. In de derde etappe ging het gruwelijk mis vlak voor het einde. Bij de valpartij lag geletruidrager Paul Lapeira op de grond, waarna de koers werd geneutraliseerd. De kritiek is niet mals.

De onthoofde etappe werd gewonnen door de Brit Ben Turner van INEOS Grenadiers. Hij rekende in de heuvelrit, met start en finish in Wałbrzych, af met Pello Bilbao uit Spanje en de Italiaan Andrea Bagioli. De Nederlander Pepijn Reinderink van Soudal Quick-Step werd zevende, nadat de rit lange tijd had stilgelegen.

Massale valpartij

Dat gebeurde 15 kilometer van de finish, nadat er een paar kilometer daarvoor werd gevallen. Onder anderen geletruidrager Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) en Rafal Majka van UAE Team Emirates lagen in een greppel. De Fransman Lapeira lag er beroerd bij en maar kon uiteindelijk wel zijn weg vervolgen. Doordat er een ambulance aan te pas moest komen na de crash, besloot de jury de boel stil te leggen.

🚴🇵🇱 | Valpartij! Het geel van Paul Lapeira ligt erbij. En dat ziet er niet goed uit! #TourofPologne



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/zDBtnyMAez — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2025

Lapeira behield de leiding in het algemeen klassement, omdat de tijden van de renners er niet meer toe deden. De drie koplopers, die met een voorsprong van veertig seconden de wedstrijd hadden voortgezet, werden ingelopen, waarna Turner de snelste was in de sprint.

Veelbesproken verleden

In het verleden ging het al vaker fout in de Ronde van Polen, dat maar niet lijkt te leren van de zware crashes. Zo belandde de Nederlander Fabio Jakobsen in 2020 in coma nadat hij met ruim tachtig kilometer per uur in de boarding belandde. Dat kwam door landgenoot Dylan Groenewegen, maar de aflopende weg hielp ook niet mee.

De nieuwe crash zorgt voor discussie op sociale media. Veel mensen vragen zich af waarom de Ronde van Polen überhaupt nog WorldTour is na alle incidenten van de afgelopen jaren.