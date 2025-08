De Giro d'Italia van 2026 start in Bulgarije, hemelsbreed zo'n 900 kilometer van Italië. Dat onthulde Miroslav Borshosh, de Bulgaarse minister van Toerisme tijdens een perspraatje met collega van Sport Ivan Peshev. Het is de veertiende keer dat de Giro buiten Italiaans grondgebied start.

"De Ronde van Italië zet ons land op de wereldkaart van het toerisme en maakt Bulgarije tot een herkenbare bestemming", citeerde het Bulgaarse persbureau BTA Borshosh. De minister denkt met de komst van de fameuze wielerkoers het imago van zijn land te kunnen verbeteren. De Giro zal in drie dagen tientallen gemeenten aandoen. Wanneer dat gebeurt - ergens begin mei - en hoe het parcours er die dagen uitziet, wordt later bekend.

Het kwam in totaal veertien keer voor dat de Giro d'Italia buiten de eigen landsgrenzen startte. De laatste keer was bij de afgelopen editie, die aftrapte in Albanië. Bulgarije was nog nooit eerder aan de beurt geweest.

Nederlandse starts in Giro d'Italia

Nederland is wat betreft buitenlandse starts koploper. In 2002 werd er begonnen in Groningen, waarna de Italiaan Paolo Savoldelli de koers winnend afsloot. Acht jaar later was Amsterdam organisator van de start in de editie die Ivan Basso uit Italië won.

In 2016 was het Apeldoorn dat de Girostart organiseerde. Tom Dumoulin won destijds de proloog en mocht dus in het roze rijden. De eindwinst was voor de Italiaan Vincenzo Nibali. Dumoulin won zelf de Giro d'Italia van 2017, die 'gewoon' op Sardinië begon. De Nederlander startte daardoor een jaar later in Jerusalem (Israël) als laatste in de openingstijdrit.

Ronde van Italië op vreemde bodem

Hongarije (2022) en Albanië (2025) waren de laatste starts op vreemde bodem. Dit jaar zegevierde de Brit Simon Yates van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike. In de voorlaatste etappe nam hij de roze leiderstrui over van UAE-renner Isaac del Toro, die vooral oog had voor Richard Carapaz van EF Education-EasyPost.