Lars van den Berg laat van zich horen na beangstigende val: 'Probeer er nog steeds achter te komen wat de oorzaak is'

Lars van den Berg heeft in een podcast voor het eerst van zich laten horen nadat hij onwel werd op de fiets tijdens de Faun-Ardèche Classic op zaterdag 25 februari. Het was een "groot schrikmoment" voor hemzelf en de mensen om hem heen.

In de podcast Cycling Inside vertelt Van den Berg over het moment van de val. "Ik voelde dat ik licht werd in mijn hoofd en in mijn benen", zegt de 25-jarige renner. "Ik dacht wat overkomt me nu." Hij weet nog dat hij zijn hand op wilde steken om de jongens achter hem te waarschuwen dat hij door het peloton heen ging zakken. "Het eerstvolgende wat ik me herinner is dat ik op de grond lag met iedereen over me heen."

Van den Berg is nog steeds aan het onderzoeken wat de oorzaak is van het verlies van zijn bewustzijn. Direct na de val is hij in Frankrijk naar het ziekenhuis gegaan voor een aantal tests, maar daar waren "geen rare dingen te zien". Hij mocht diezelfde avond weer aansluiten bij zijn ploeg. Een paar dagen later is de renner van Groupama-FDJ teruggegaan naar Nederland om daar zijn gezondheid verder te laten onderzoeken. "Ik voelde me eigenlijk die dag uitzonderlijk goed, dat maakt het extra verwarrend", zegt Van den Berg. "We zijn er nog steeds mee bezig om erachter te komen wat het dan wel is."

Enorm schrikken voor vrienden en familie

Niet alleen voor Van den Berg zelf, maar ook voor zijn vrienden en familie was het moment enorm schrikken. "Ploeggenoten hebben het allemaal gezien en zijn enorm geschrokken." Ook met zijn ouders heeft het veel gedaan. Ze konden op internet zien dat Van den Berg niet gefinisht was en hij kon niet reageren op berichten. "Dan weten ze dat het foute boel is." "Ik kon ze pas bellen nadat ik uit het ziekenhuis kwam, toen ik eindelijk weer mijn telefoon had."

Van den Berg wil zijn oud-ploeggenoot Sjoerd Bax nog extra bedanken. De renner die tegenwoordig voor UAE Team Emirates rijdt is gestopt toen hij Van den Berg op de grond zag liggen en heeft gewacht tot de arts van de koers bij hem was. "Dat doet niet iedereen voor je, dus dat is wel bijzonder."