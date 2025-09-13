Enorme chaos in de Vuelta a España. In de twintigste etappe, waar de winnaar wordt bepaald, blokkeerden pro-Palestijnse aanhangers de weg. Het zorgde voor zenuwslopende situaties, al liep het wonderbaarlijk genoeg goed af.

De blokkade gebeurde op zo'n 20 kilometer van de streep, net voor de afsluitende Bola del Mundo (12,3 km à 8,6%). Betogers liepen plots de weg op, waardoor een motard ten val kwam. De kopgroep werd er door opgesplitst; Mikel Landa kon solo verder, terwijl Egan Bernal, Giulio Ciccone en de Nederlander Jardi Christiaan van der Lee werden opgehouden. Een minuut daarna kwam de groep met favorieten voorbij.

Rodetruidrager Jonas Vingegaard en zijn teamgenoten kwamen er zonder problemen door, net als zijn uitdager João Almeida en UAE Team Emirates. Er was één renner, onduidelijk wie het was, die aan zijn arm werd getrokken en in de remmen moest knijpen.

'Oppakken en vervolgen'

'Wat een treurnis. Waar je ook voor of tegen protesteert: je blijft van renners af', was het keiharde oordeel van wielerkenner Thijs Zonneveld op X. 'Oppakken en vervolgen.'

🚴🇪🇸 | Een nieuwe demonstratie in deze Vuelta. Het grootste gedeelte van het peloton kan er rechts langs, maar één renner wordt serieus tegengehouden. We gaan nu gelukkig koersen op de loodzware slotklim! #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/lXoa8xEV0N — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 13, 2025

"Wat zijn ze eigenlijk van plan, die gekken?", vroeg Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem zich hardop af. "Onbegrijpelijk, blijf toch van die coureurs af!", snauwde de Belg. "Nu gaan ze echt wel een grens over", erkende co-commentator en oud-wielrenner Karsten Kroon. "Dit kan echt niet."

Vuelta overschaduwd door incidenten

Meerdere etappes werden verstoord door pro-Palestijnse demonstraties gericht tegen het Israëlische team Israel-Premier Tech. Tijdens etappe 11 leidde dat zelfs tot het uitzonderlijke besluit om geen ritwinnaar aan te wijzen. In etappe 15 zorgde een demonstrant op de weg voor een valpartij, terwijl rit 16 werd ingekort vanwege een geblokkeerd parcours. De tijdrit van donderdag ging van 27 naar 12,2 kilometer omdat de veiligheid van de renners niet kon worden gewaarborgd.

Vanwege angst voor nieuwe protesten is ook al de slotetappe in Madrid ingekort.