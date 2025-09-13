De slotetappe van de Vuelta zal zondag worden ingekort. Dat heeft te maken met mogelijke acties van Pro-Palestijnse demonstranten, die deze editie al vaker de koers hebben verstoord.

Terwijl de twintigste etappe van de Vuelta in volle gang was met een zware bergrit, werd ondertussen bekend dat da slotetappe zondag op een enigszins ingekort parcours zal worden afgewerkt. Voordat wordt begonnen aan een aantal lokale ronden in Madrid is de passage door de wijk Aravaca geschrapt, waardoor de rit ongeveer 5 kilometer korter wordt.

Politie-inzet bijna verdubbeld

De ingekorte etappe heeft te maken met mogelijke acties van pro-Palestijnse demonstranten, die deze editie al vaker de koers hebben verstoord. Om nieuwe problemen op de slotdag te voorkomen is de politie-inzet in de Spaanse hoofdstad inmiddels bijna verdubbeld. In totaal worden er 800 agenten van de lokale politie ingezet, met daarnaast ook nog eens 1100 agenten van de nationale politie.

Die moeten acties voorkomen van demonstranten die zich vooral richten op de deelname van de ploeg Israel-Premier Tech. Eerder kende een etappe in Bilbao al geen ritwinnaar toen actievoerders de finishstraat hadden bezet en moesten ritten worden ingekort. De acties hebben betrekking op de voortdurende aanvallen van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen.

Onrustig

Het is al sinds de start van de Vuelta a España onrustig vanwege pro-Palestijnse aanhangers. Waar het eerst vooral bleef bij het tonen van spandoeken en de Palestijnse vlag, is dat inmiddels omgeslagen naar serieuze protesten. Zo werden twee etappes al vroegtijdig beëindigd en kwam de Spaanse renner Javier Romo ten val door een betoger.

Donderdag werd de tijdrit ook al ingekort. De etappe door Valladolid zou eigenlijk 27 kilometer lang zijn, maar was ingekort naar slechts 12,2 kilometer. Dat gebeurde na overleg tussen de organisatie van La Vuelta en de gemeenteraad van Valladolid.