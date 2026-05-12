De Giro d'Italia is vanaf dinsdag eindelijk in Italië. Na de hectische etappes in Bulgarije is een uitgedund peloton neergestreken in Calabrië. Zowel de vluchters als de sterke sprinters ruiken kansen, dus het beloofd een spannende rit te worden. Volg hier alle ontwikkelingen!

Na drie etappes in Bulgarije is de Giro eindelijk weer terug op vertrouwde bodem in Italië. De vierde rit brengt de renners van startplaats Catanzaro naar de finish in Cosenza. Met één beklimming uit de tweede categorie na een kilometer of tachtig is het nog maar de vraag of het een dag voor de aanvallers wordt of voor de sterkere sprinters.

Veel renners afgestapt

Ondanks de rustdag, en het feit dat de Giro pas net onderweg is, is er al een heel aantal toprenners niet meer bij. Dat heeft alles te maken met de harde valpartij in de tweede etappe. Team UAE Emirates was de grootste verliezer, en zag onder meer kopman Adam Yates al afstappen. Ook dinsdag was er nog een slachtoffer van de heftige crash in Bulgarije. Wilco Kelderman van Team Visma | Lease a Bike maakte in de ochtend bekend niet meer op te stappen.

De roze leiderstrui hangt nog om de schouders van de Uruguayaan Guillermo Silva van Team XDS Astana. Als eerste renner ooit uit dat land, maakt hij zijn landgenoten meteen apetrots. De beste Nederlander is Thymen Arensman op de vierde plaats, slechts zes seconden achter Silva. Ook hij ruikt dus kansen in de vierde etappe, waar wellicht de iconische 'maglia rosa' in het verschiet ligt.

