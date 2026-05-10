De Giro d'Italia is voor UAE Team Emirates uitgedraaid op een regelrechte ramp. Kopman Adam Yates verschijnt zondag niet aan de start van de derde etappe en hij is niet de enige. Ook Jay Vine en Marc Soler zijn uitgevallen na de zware valpartij van zaterdag. De ploeg start in Plovdiv met slechts vijf renners, nadat vrijwel de gehele ploeg onderuit ging.

Yates vervolgde zaterdag na zijn val nog zijn weg ondanks veel bloed en modder op zijn gezicht en lichaam. De 33-jarige Brit finishte meer dan dertien minuten achter de koplopers. Zondagochtend bleek echter dat hij vertraagde hersenschuddingssymptomen vertoonde. "Eerste onderzoek naar een hersenschudding was negatief, maar nadien vertoonde hij toch nog symptomen. Hij zal dus niet meer starten", aldus teamdokter van de ploeg.

Klassementsambities kunnen de prullenbak in

Het bleef voor UAE niet bij kopman Yates alleen. De medische update schetste een somber beeld: Vine liep een hersenschudding én een elleboogfractuur op, Soler - die als eerste onderuit ging - heeft een bekkenfractuur. Een operatie is bij beiden niet noodzakelijk, maar de Giro zit er voor alle drie op. "Alle drie worden in de gaten gehouden door onze medische staf en zullen de komende dagen naar huis reizen om verder te herstellen", aldus het team.

Voor Yates is het een historisch dieptepunt. De Brit gaf nog nooit op in een grote ronde. Voor de onfortuinlijke Vine was de Giro ook al een comeback na een zwaar jaar vol blessureleed, met eerder al een polsbreuk in de Tour Down Under en een nieuwe val in de Ronde van Catalonië.

Domper voor UAE

De klap komt hard aan voor een ploeg die dit seizoen al veel tegenslag te verwerken kreeg. Ook João Almeida haakte voor de start al af wegens ziekte, terwijl eerder dit seizoen ook Tim Wellens, Mikkel Bjerg en Jhonatan Narváez langdurig uitvielen door valpartijen. UAE begon de Giro vol ambities, maar die zijn na twee etappes volledig in duigen gevallen. Alle hoop is gevestigd op het 21-jarige Zwitserse talent Jan Christen.

Giro d'Italia

Zondag staat de derde en laatste etappe op Bulgaarse bodem op het programma, van Plovdiv naar hoofdstad Sofia. Met een massasprint als meest waarschijnlijke uitkomst lijkt het een dag voor de sprinters. Echter wordt het voor veel renners al een flinke uitdaging om over de streep te komen binnen de tijd. Na de ravage van zaterdag is de kans groot dat de komende uren nog meer uitvallers volgen, nu de blessures en de naweeën van de horrorcrash zich verder openbaren.

Unfortunately, we can confirm that @AdamYates7 will not start stage 3 of the @giroditalia.



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): "Unfortunately we were badly affected by the crash on stage 2 yesterday. Jay Vine suffered a concussion…

