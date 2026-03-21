Met Milaan-Sanremo staat vandaag het eerste wielermonument van het seizoen op het programma. Mathieu van der Poel won de Italiaanse wielerklassieker vorig jaar voor de tweede keer. Hij heeft deze editie geduchte concurrentie van onder meer Tadej Pogacar en Wout van Aert. Volg hier vanaf 10.00 uur de belangrijkste ontwikkelingen op de voet.

De wielrenners beginnen in Pavia en fietsen in totaal liefst 298 kilometer naar de Adriatische kustplaats Sanremo. Bij de klimmen van de Cipressa of de Poggio zullen de favorieten als Van der Poel en Pogacar waarschijnlijk weer het verschil proberen te maken. De start is om 10.10 uur en de finish wordt rond 16.55 uur verwacht. "Ik voel me heel goed, dat kan ik niet ontkennen. Hopelijk komt dat er ook uit", stelde Van der Poel in aanloop.

De vrouwenkoers start om 10.35 uur. De wielrensters leggen een route af over 156 kilometer. De zege ging vorig jaar naar Lorena Wiebes. De Nederlandse toprenster staat ook vandaag weer aan de start.

