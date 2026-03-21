Tadej Pogacar beleefde een bizarre editie van Milaan-Sanremo. De Sloveen ging vlak voor de Cipressa hard onderuit en leek zijn kansen op de overwinning in rook te zien opgaan, maar knokte zich terug en schreef La Primavera alsnog op zijn naam. Het betekende zijn elfde monumentenzege.

Na afloop gaf Pogacar toe hoe spannend het moment na zijn val was. "Toen ik viel dacht ik dat het allemaal voorbij was. Vallen vlak voor het belangrijkste deel van de race is niet ideaal. Maar gelukkig zat ik snel weer op de fiets en had ik niet te veel schade."

Ploeg redt Pogacar

Pogacar kon rekenen op sterk ploegwerk om terug te keren in het peloton. "Ik zag mijn ploeg, Florian en Felix, zij gaven alles om mij terug te helpen vooraan. Dat gaf me weer hoop. De benen waren nog goed. Brandon en Isaac deden de rest op de Cipressa. Als er geen ploeggenoten waren..." Dan had hij Milaan-Sanremo nooit gewonnen.

Eenmaal terug vooraan nam Pogacar direct het initiatief. Op de Cipressa brak hij de koers open en alleen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock konden volgen.

Respect voor Pidcock

In de finale werkte de kopgroep goed samen, al was het volgens Pogacar zwaarder dan vorig jaar. "Ik was blij dat iedereen meewerkte. We hadden wat tegenwind, het was moeilijker dan vorig jaar. Maar de wind was op de Poggio voordeliger."

Op de Via Roma moest de beslissing vallen in een sprint-à-deux met Pidcock. "In het ideale geval was ik solo gegaan, maar Tom was heel sterk. Ik heb mazzel gehad in de sprint. Tom is heel snel en punchy, hij ziet er scherp uit. Ik was bang toen hij mij eerst liet gaan in de sprint. Het verschil aan de streep was minimaal. Het was heel close. Chapeau aan hem."

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel voelde zich na te zijn teruggekomen van een valpartij niet meer super in Milaan-Sanremo. "Ik zat op de Cipressa mee toen ik mee moest zijn, maar voelde mij niet super", zei hij bij de NOS over de aanval van de latere winnaar Tadej Pogacar. "Tadej kwam ook terug van een val. Hij is de verdiende winnaar."

Van der Poel, tweevoudig winnaar in Milaan-Sanremo, dacht nog even dat hij de valpartij, die begon bij Pogacar, ontliep. "Ik lag er niet bij en probeerde eromheen te rijden toen een fiets van Trek mijn kant opvloog. Daar kon ik net niet omheen. Ik viel ongelukkig en heb vooral mijn hand bezeerd."