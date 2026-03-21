Mathieu van der Poel keek na afloop teleurgesteld terug op Milaan-Sanremo. De Nederlander eindigde als achtste, nadat hij op de Poggio moest lossen bij de uiteindelijke winnaar Tadej Pogacar en Tom Pidcock.

Mathieu van der Poel was betrokken bij de valpartij richting de Cipressa. De Nederlander kon die niet ontwijken. "Ik probeerde eromheen te rijden, maar kreeg nog iets van Trek mijn kant op en toen kon ik er niet meer omheen." Bij de val liep Van der Poel lichte schade op. "Ik viel een beetje ongelukkig. Ik heb mijn hand bezeerd, maar ik denk dat het wel meevalt."

Toch knokte hij zich knap terug in de koers. Van der Poel sloot zelfs eerder weer aan bij de voorste groep dan Pogacar en zat op de Cipressa weer van voren. "De Cipressa ben ik op mijn eigen tempo opgeschoven en toen kwam Tadej ook voorbij. Ik zat mee toen ik mee moest zijn, maar ik voelde me niet super."

Op de Poggio bleek uiteindelijk dat de schade hem parten speelde. "Ik zei in de radio: ik kan mijn stuur niet goed meer vasthouden. Ik heb het geprobeerd."

Winst voor Tadej Pogacar

De winst ging naar Pogacar. Voor hem is het de eerste zege in de Italiaanse voorjaarsklassieker. In zijn vijf eerdere deelnames eindigde hij twee keer als derde, vorig jaar en in 2024. De Sloveense wereldkampioen heeft nu in totaal elf zogenoemde monumenten op zijn erelijst staan. Hij won de Ronde van Vlaanderen twee keer, Luik-Bastenaken-Luik drie keer en de Ronde van Lombardije de afgelopen vijf jaar. Alleen Parijs-Roubaix ontbreekt nog op zijn erelijst. In die koers eindigde hij vorig jaar als tweede.