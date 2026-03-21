Bizarre beelden vanuit Milaan-Sanremo. Wereldkampioen Tadej Pogacar kwam ongelukkig ten val. De Sloveense alleskunner was zelfs de eerste renner die naar het asfalt ging. Ongeziene beelden van Pogacar, die normaal gesproken juist altijd goed is in het vermijden van valpartijen.

Het hele peloton was aan het toewerken naar de absolute finale van Milaan-Sanremo. Maar vlak voor het begin van de legendarische Cipressa ging het behoorlijk mis. Een groepje renners kwam ten val, en de boosdoener leek niemand minder dan wereldkampioen Tadej Pogacar.

Valpartij

Bij het ingaan van een bocht was de Sloveense veelvraat namelijk degene die als allereerste tegen het asfalt klapte. Dat ging ogenschijnlijk op een harde manier, waardoor het nog maar de vraag is wat de schade bij hem is. Een groep met enkele bekende namen viel vervolgens over hem heen, nadat ontwijken onmogelijk werd. Onder anderen Wout van Aert, Biniam Girmay en Visma | Lease a Bike-topper Matteo Jorgenson konden Pogacar niet meer ontwijken.

🚴🇮🇹 | Dit zien we niet vaak.. Tadej Pogacar veroorzaakt zelf een valpartij waar ook Wout van Aert bij betrokken raakt. Oei! Dit zorgt voor een andere koers!



Een gehavende wereldkampioen was er vervolgens razendsnel bij om zijn fiets weer op te pakken. De rest van het peloton ging overigens gewoon door, waarmee het voor Pogacar achtervolgen werd. Bij de start van de Cipressa bungelde de meervoudig Tour de France-winnaar nog achteraan. Maar even later keerde hij weer terug voor in het peloton. Wout van Aert had meer moeite en eindigde in een groep achter het peloton.

Aanval Pogacar

Of Pogacar zo veel last heeft van zijn verwondingen dat zijn gedroomde overwinning in gevaar komt is nog onbekend. Zijn ploegmaat Isaac del Toro, de kampioen van Mexico, oogt ook bijzonder sterk. Maar zoals een echte wereldtopper betaamt ging Pogacar nog geen tien minuten na zijn valpartij weer in de aanval. Samen met niemand minder dan Mathieu van der Poel.

Grote doelen

Als echte winnaar is Milaan-Sanremo dit jaar één van de allergrootste doelen van Pogacar. De Italiaanse klassieker is namelijk, samen met Parijs-Roubaix, een van de monumenten die de Sloveense veelwinnaar nog niet op zijn naam wist te schrijven. Daar hoopt hij dit jaar verandering in te brengen. Ook staat, uiteraard, de Tour de France op zijn planning. Die hoopt hij dit jaar voor de vijfde keer te winnen.