De tijd der Monumenten is weer aangebroken. Met Milaan-Sanremo opende het wielerseizoen het klassiekervoorjaar écht. Natuurlijk zijn Strade Bianche en Omloop Het Nieuwsblad mooi, maar geen klassieker is zo mooi als één van de vijf monumenten in het wielrennen. Milaan-Sanremo was de eerste van de vijf en daar viel meteen te cashen voor topwielrenners als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert.

Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije. Dat zijn de vijf Monumenten in het wielrennen en met Milaan-Sanremo werd zaterdag begonnen. Van der Poel heeft zijn titel af moeten geven aan Pogacar, die de koers voor het eerst won. Voor de regerend wereldkampioen is het zijn elfde zege in een wielermonument. De enige grote klassieker die hij nog niet gewonnen heeft, is Parijs-Roubaix

Grote namen

Van der Poel won vorig jaar en in 2023, tussendoor was zijn Alpecin-Premier Tech-ploegmaat Jasper Philipsen de beste. Ook Van Aert won Milaan-Sanremo al eens, maar Pogacar deed dus nog niet eerder. Zijn zege was zwaarbevochten. De renner kwam vlak voor de Cipressa ten val, maar kwam uiteindelijk alsnog als eerste over de streep.

50.000 euro te verdelen

Hij wint daarmee niet alleen de eer en de speciale beker. Er ligt ook prijzengeld te wachten op de top twintig van de uitslag. Voor zo'n grote wedstrijd is een prijzenpot van in totaal 50.000 euro uitgetrokken.

Pogacar wint de jackpot van 20.000 euro voor de eerste plaats. Van der Poel kwam als achtste over de finish en verdient daarmee een bedrag van 1000 euro. Bekijk hieronder de volledige verdeling van het prijzengeld.

Prijzengeld Milaan-Sanremo

20.000 euro (Tadej Pogacar) 10.000 euro (Tom Pidcock) 5000 euro (Wout van Aert) 2500 euro (Mads Pedersen) 2000 euro (Corbin Strong) 1500 euro (Andrea Vendrame) 1500 euro (Jasper Stuyven) 1000 euro (Mathieu van der Poel) 1000 euro (Matteo Trentin) 500 euro (Edoardo Zambanini) 500 euro (Jenno Berckmoes) 500 euro (Alex Aranburu) 500 euro (Tobias Lund Andresen) 500 euro (Mike Teunissen) 500 euro (Matej Mohoric) 500 euro (Christophe Laporte) 500 euro (Paul Lapeira) 500 euro (Romaine Grégoire) 500 euro (Laurence Pithie) 500 euro (Jon Barrenetxea)

Finishen binnen de tijd

De renners die achter de winnaars aan rijden, mogen daar van de organisatie niet te lang over doen. Iedereen die op meer dan acht procent van de tijd van de winnaar finisht, wordt niet eens geklasseerd in de uitslag van Milaan-Sanremo.