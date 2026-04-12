Het is zondag eindelijk tijd voor wielermonument Parijs-Roubaix. De 'Hel van het Noorden' staat vrijwel altijd garant voor spektakel over de vele kasseienstroken. Lukt het Mathieu van der Poel om voor de vierde keer op rij als winnaar over de streep te komen in het Vélodrome? Of pakt veelwinnaar Tadej Pogacar eindelijk de zege in Roubaix? Volg alle updates in dit liveblog!

Mathieu van der Poel lijkt niet te willen wachten op rivaal Tadej Pogacar. Met een voorsprong van een kleine twintig seconden kiest de Nederlander op een kasseienstrook voor de aanval. Hij lijkt echter niet weg te komen bij de rest van het peloton, terwijl Pogacar dichter en dichter bij komt.

Tadej Pogacar is één van de vele slachtoffers van de bonkige keien in Noord-Frankrijk. De Sloveen kreeg te kampen met mechanische pech, en kon vervolgens niet bij zijn ploegwagen. Daarom moest Pogi twee stroken rijden op een neutrale Shimano-fiets, en heeft hij een achterstand van een kleine minuut op de voorste groep met Mathieu van der Poel. Inmiddels heeft hij met zijn ploegmaats de achtervolging volle bak ingezet.

De chaos en het gestuiter over de keien is inmiddels in volle gang. Veel renners hebben te kampen met mechanische pech. Na 120 kilometer is het peloton gesplitst in twee grote groepen. Van der Poel en Pogacar zitten voorin met een aantal ploeggenoten, net als Mads Pedersen en Wout van Aert.

Geen zenuwen

Ondanks dat Van der Poel geschiedenis kan schrijven, is hij niet al te gespannen. " Zenuwen heb ik niet", meende hij bij de start. "Ik heb al 3 keer mogen winnen. Een 4e keer zou mooi zijn, maar als dat niet gebeurt, is er morgen toch weer een nieuwe dag." Ook Pogacar voelt zich goed. "Ik weet niet of dit de kans van mijn leven is. De vorm is er in ieder geval, maar je weet het nooit in deze koers."

Prijzengeld

Parijs-Roubaix is het derde van de vijf wielermonumenten dit jaar en financieel gezien de meest lucratieve. Bij de mannen wordt er 91.000 euro verdeeld over de top-20, met 30.000 voor de winnaar. Ook de vrouwen rijden zondag voor flink wat prijzengeld: zij verdelen 49.000 euro onderling, met 20.000 euro voor de winnares.

Vier op een rij?

Van der Poel geldt natuurlijk als de torenhoge favoriet in Noord-Frankrijk. Hij won immers de laatste drie jaar en kan zich in een illuster rijtje scharen als hij dit jaar voor de vierde keer wint. Daarmee zou Van der Poel mederecordhouder worden met wielerlegendes Tom Boonen en Roger De Vlaeminck. Bovendien zou de Nederlander de eerste zijn die de zware koers vier keer op zijn naam schrijft.

Pogacar

Voor Pogacar is Parijs-Roubaix het enige monument dat hij nog niet op zijn uitpuilende palmares heeft staan. Bij winst zou Pogacar de vierde man worden die alle monumenten wint. Bovendien wint hij dan alle monumenten op rij. Van der Poel wil dat voorkomen in een regelrechte titanenstrijd.