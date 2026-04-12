Mathieu van der Poel heeft zijn zinnen gezet om Parijs-Roubaix voor een historische vierde keer op rij op zijn naam te schrijven. Daarvoor moet de Nederlander wel nog afrekenen met Tadej Pogacar. Maar om Van der Poel nog eens extra te motiveren, kreeg hij van een wel heel bekend sporticoon een gelukswens.

Parijs-Roubaix is bij uitstek hét wielermonument van Mathieu van der Poel. De renner van Team Alpecin-Premier Tech won de afgelopen drie jaar in De Hel van het Noorden en hoopt dat dit jaar andermaal over te doen. Het belooft een titanenstrijd te worden met alleskunner Tadej Pogacar, die zijn laatste ontbrekende monument wil winnen. Gelukkig voor Van der Poel kreeg hij steun uit onverwachtse hoek.

Veel bewondering

Niemand minder dan NBA-icoon Lebron James wenst de Nederlandse toprenner namelijk succes voorafgaand aan de start. "Ik heb alleen maar bewondering voor de allergrootsten. Van der Poel is van een ander niveau. Met zijn feilloze voorbereiding en zijn indrukwekkende mindset is hij klaar om af te zien op een manier die de absolute grootheden onderscheidt van de rest van de renner”, meent LeBron James in een video op Instagram. Speciaal voor de koers draagt hij fietskleding.

"Parijs-Roubaix is geen wedstrijd, het is een test. De modder, de kasseien, de chaos: het toont wie je bent als alles moeilijk wordt. Wees groots, schrijf geschiedenis. De wereld kijkt toe", zo besluit de Amerikaanse basketballegende zijn gelukswens aan Van der Poel.

Ambassadeurs

De 41-jarige Amerikaan wenst Van der Poel het beste, aangezien zij allebei uithangbord zijn van een bekend fietsmerk. Zowel James als de renner uit Antwerpen zijn namelijk ambassadeur van Canyon. Het zal ongetwijfeld voor extra motivatie zorgen bij Van der Poel, dat een absolute wereldster hem succes wenst in zijn jacht op geschiedenis.

En het kan Van der Poel ook zeker bekoren. Hij reageert met een veelzeggende 'Let's go' op het bericht van de basketballer van de Los Angeles Lakers. Of het Van der Poel ook daadwerkelijk gaat helpen aan zijn vierde overwinning in De Hel van het Noorden moet nog blijken. Maar het toont wel aan dat de gehele sportwereld de volle focus op zondag heeft gericht op Parijs-Roubaix.