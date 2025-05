Mads Pedersen pakt roze terug in Giro: wederom een grote domper voor Wout van Aert

Mads Pedersen heeft de roze trui teruggepakt in de Giro d'Italia. Tijdens de laatste rit in Albanië was de Deen van Lidl-Trek de snelste in een sprint, waardoor hij de leiding overnam van Primoz Roglic. Wout van Aert kon wederom geen enkele rol van betekenis spelen.

Al vroeg in de etappe sprong er een kopgroep met een aantal sterke renners weg. Lange tijd bleven Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) en Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta) het peloton voor. Tarling was daarbij de belangrijkste renner, aangezien hij kort in het klassement staat door zijn zege in de proloog.

Uiteindelijk moest een groot deel van de kopgroep lossen, maar kwamen er ook andere renners bij. Pello Bilbao (Bahrain Victorious), James Knox (Soudal Quick-Step) en Lorenzo Fortunato (XDS Astana) reden weg uit het peloton en maakten de sprong naar de kopgroep. Bilbao werd van te voren als een van de favorieten geizen voor de derde etappe en de laatste rit in Albanië.

Achter de kopgroep in het peloton had Wout van Aert het inmiddels lastig. De Belg kreeg al een flinke klap te verwerken door een matige prestatie in de tijdrit en ook in de derde etappe moest hij al vroeg lossen in het peloton. Van Aert kon daardoor ook in ronde drie geen enkele rol van betekenis spelen. Het is niet bekend of Van Aert moest lossen omdat hij niet goed genoeg was of omdat hij zijn krachten wilde sparen.

🚴🇮🇹 | Van Aert overboord. Laat hij het lopen om energie te sparen of is hij echt niet goed? 🥵🥵 #giroditalia



May 11, 2025

Ondertussen losten Bilbao en Fortunato iedereen uit de kopgroep en gingen met zijn tweeën verder. Lidl-Trek zette ondertussen veel mannen op kop om de kopgroep bij te halen. De ploeg mikte op een sprint en heeft met Mads Pedersen de ideale renner in de ploeg om die sprint af te maken. Op achttien kilometer van de finish kreeg Lidl-Trek het voor elkaar, Bilbao en Fortunato werden ingerekend en dus leek niets een sprint in de weg te staan.

De ploegen begonnen voor te bereiden op de sprint en de treintjes vormden zich voorin het peloton. In die sprint maakte Pedersen zijn favorietenrol helemaal waar. De Deen pakte een nipte zege en nam daardoor de roze trui over van Primoz Roglic. Corbin Strong kwam nog heel dichtbij, maar met een banddikte was Pedersen toch te sterk.