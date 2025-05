Nog nooit vertoond moment in Giro: peloton ontsnapt aan enorme valpartij na aanval van een dier

De derde etappe van de Giro d'Italia is in volle gang, maar al vroeg in de rit ontsnapte het peloton aan een enorme valpartij. Een groep renners werd aangevallen door een ontsnapte geit.

In het begin van de rit kwam het peloton op 120 kilometer van de finish langs een bos. Daar was een boer bezig met het in bedwang houden van zijn groep geiten. Dat lukte echter niet goed, want één van de geiten wist te ontsnappen en de weg op te springen. De geit rende richting het peloton en stormde met volle vaart richting de Nieuw-Zeelandse Intermarché–Wanty-renner Dion Smith.

De Nieuw-Zeelander was al op volle snelheid en kon de geit niet meer ontwijken. Het beest sprong richting Smith, maar de renner ging de berm in en kwam niet in botsing met de coureur. De rit kon daardoor gewoon doorgaan en er ging niemand tegen het asfalt.

🚴🇮🇹 | Bij gebrek aan Pogacar meldt zich een echte geit in het peloton! Dion Smith komt goed weg! 🐐🐐 #giroditalia



May 11, 2025

Giro

Op dit moment staat Primoz Roglic bovenaan in het algemeen klassement van de Giro. De Sloveen reed een goede tijdrit en ook in de eerste etappe wist hij goed bij te blijven. De eerste rit werd gewonnen door de huidige nummer twee van het klassement Mads Pedersen. Joshua Tarling schreef zaterdag de tijdrit in Albanië op zijn naam.