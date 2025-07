Marianne Vos is haar gele trui in de Tour de France Femmes kwijtgeraakt. In een lastige vijfde etappe werd ze op afstand gereden door de klassementsrenners. Kimberley Le Court pakt de dubbelslag na het winnen van een sprint met zeven rensters. De Nederlandse Demi Vollering kwam net te kort.

Vos wist dat het lastig zou zijn om haar gele trui te verdedigen. Een lastige slotklim gooide roet in het eten. Met nog acht kilometer te gaan, reed een groepje van zeven sterke vrouwen weg uit het verkleinde peloton.

Onder anderen Anna van der Breggen, Demi Vollering en Pauliena Rooijakkers lieten zien meer dan in orde te zijn. Vos moest het afleggen tegenover de klassementsrenners en werd al snel op zo'n twintig seconden gereden.

Winst voor Afrika

De winnares van vorig jaar, Katarzyna Niewiadoma, pakte de leiding en ging met risico in de afdaling aan kop. Lorena Wiebes was als nummer twee van het klassement er al een stuk eerder afgereden. Kimberley Le Court had de beste papieren in handen, maar met de verdeling van bonificatieseconden kon er nog van alles gebeuren.

De 29-jarige Le Court reed in de tweede etappe ook in de gele trui, die toen werd afgepakt door Vos. De zeven rensters reden met z'n allen naar de finishlijn en dus moest er gesprint worden. Le Court leek met afstand als eerste over de finishlijn te fietsen, maar durfde vroeg te juichen.

Demi Vollering

Le Court stopte met fietsen, terwijl Vollering er nog bijna naast snelde. Na het bekijken van de beelden bleek de renster van AG Insurance–Soudal de grote winnares met de dubbelslag.

Vollering liet zien voldoende hersteld te zijn van haar harde valpartij in de derde etappe. De Nederlandse ging op zo'n 4 kilometer van de streep onderuit, na een onmogelijke inhaalactie van twee rensters vlak voor een bocht naar rechts, waar de weg versmalde. Er werd zelfs aan een hersenschudding gedacht, maar na tests bleek dat niet zo te zijn.

De Nederlandse renster behoudt daardoor een goede positie voor het algemeen klassement. Ze staat derde op een achterstand van 23 seconden. De Française Pauline Ferrand-Prévot van Team Visma | Lease a Bike klasseert zich als tweede. Van der Breggen (5), Vos (6), Rooijakkers (7) en Puck Pieterse (9) maken de top tien merendeel Nederlands.