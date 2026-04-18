Wielrenster Lorena Wiebes hoopt zondag dan eindelijk haar eerste overwinning te boeken in de Amstel Gold Race, haar "lievelingswedstrijd". De 27-jarige Nederlands kampioene dacht in 2024 al te zegevieren, maar ze stak haar armen te vroeg in de lucht en zag Marianne Vos nog langszij komen. Vorig jaar werd ze zesde.

"Dit is mijn thuiswedstrijd. Ik ken het hele parcours uit het hoofd. Toen ik bij de ploeg kwam, moest ik mijn lievelingswedstrijd doorgeven. Toen al zei ik Amstel Gold Race. Dat het zo dicht bij mijn thuis is, maakt het extra speciaal. Het is een van de weinige Nederlandse wedstrijden die we nog hebben", zegt Wiebes, geboren in het Utrechtse Mijdrecht, in een vooruitblik van haar ploeg SD Worx - Protime.

"Ik kijk ernaar uit om in het rood-wit-blauw te starten. Er staat een ijzersterk deelnemersveld aan de start. Ik ga me instellen op een zware wedstrijd, maar ik ga niet te veel naar anderen kijken. Het wordt zaak om de klimmen te overleven. Bovendien hebben we met Anna van der Breggen nog een kaart te spelen, dus we kunnen de druk verdelen in ons team. Stel dat ik me toch minder voel, dan weet ik dat zij erbij zal zitten", aldus Wiebes, die de Amstel Gold Race als belangrijkste doel stelde voor het voorjaar.

Startnummer één voor Nederlandse

Vorig jaar won haar ploeg- en landgenote Mischa Bredewold, die de beklimmingen het beste doorstond. "Ik kijk er enorm naar uit om met rugnummer één te starten. Dat geeft echt vleugels. De overwinning van vorig jaar was tot nu toe de meest betekenisvolle uit mijn carrière. Het voelde als een droom die uitkwam", zegt de 25-jarige Bredewold in dezelfde vooruitblik.

De start van de vrouwenwedstrijd is zondag om 10.10 uur in Maastricht. De finish is een kleine vier uur later in Berg en Terblijt. Het is dan nog even wachten tot de mannen, waar onder meer Remco Evenepoel tot de favorieten behoort, over de streep komen. Waarschijnlijk zal dat rond 16.55 uur gebeuren. Toppers en oud-winnaars Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert staan niet aan de start van de Nederlandse eendagskoers.