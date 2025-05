Mathieu van der Poel gaat nieuwe uitdaging aan: 'Terug in het bos'

Mathieu van der Poel gaat komend weekend een bijzondere uitdaging aan. Hij stapt weer eens op de mountainbike voor de Wereldbeker van Nové Město. Het is zijn eerste mountainbike wedstrijd in ruim een jaar tijd.

Van der Poel is 'terug in het bos', zo is te zien op Instagram. Hij reed voor het laatst op de mountainbike in het najaar van 2023 tijdens het testevenement voor de Olympische Spelen van 2024.

Maar de kopman van Alpecin-Deceuninck doet zondag toch weer mee aan een wereldbeker, voor het eerst in vier jaar tijd. De laatste manche die Van der Poel reed, was ook in Nové Město. Toen moest hij het afleggen tegen Tom Pidcock. Die rijdt nu de Giro d’Italia.

Van der Poel heeft nog geen punten verdiend in het wereldbekerklassement of de UCI MTB Ranking. Omdat hij wel in de top-10 staat van het veldrijden en de top-20 op de weg mag hij wel op de vijfde startrij plaatsnemen.

Het is de vraag of hij dan kan meedoen voor de overwinning. Het zal een moeilijke uitdaging worden voor Van der Poel. Hij won namelijk nog nooit de eerste Wereldbeker cross country waaraan hij meedeed.

Tour de France

Voor Van der Poel is het de enige mountainbikewedstrijd voordat hij zich gaat voorbereiden op de Tour de France. Na de Tour gaat de winnaar van Milaan - Sanremo en Parijs-Roubaix zich weer verder richten op de mountainbike. Dat programma wordt op een later moment bekend.