Wielerfenomeen gescheiden van de liefde van haar leven: 'Kan niet wachten'

Dylan van Baarle mocht op woensdag 33 kaarsjes uitblazen. Helaas wel zonder zijn franse vriendin Pauline Ferrand-Prévot, die eveneens actief is in de wielersport. Van Baarle doet namelijk momenteel mee met de Giro d'Italia. Ferrand-Prévot kan niet wachten tot haar vriend terug is.

De Franse wielrenster deelde op woensdag een foto op haar Instagram-story om haar vriend te feliciteren. 'Wens de liefde van mijn leven een fijne verjaardag. Ik kan niet wachten om het met jou te vieren', zo leest het bijschrift.

i @paulineferrandprevot op Instagram

Ferrand-Prévot moet nog even geduld hebben om herenigd te worden met de 'liefde van haar leven'. De Giro, waaraan van Baarle meedoed, duurt namelijk nog tot zondag 1 juni. Tot die tijd moet ze het zonder haar liefje doen.

Wielerkoppel

Sinds februari 2023 zijn Van Baarle en Ferrand-Prévot officieel een wielerkoppel. Op Valentijnsdag maakten ze hun relatie wereldkundig. Het verliefde duo boekte datzelfde jaar samen een overwinning in een mountainbikewedstrijd op Curaçao, waarbij ze met ruim een halfuur voorsprong als eerste finishten. Een jaar eerder werd diezelfde wedstrijd gewonnen door Fabio Jakobsen en zijn vriendin Delore Stougje.

Ferrand-Prévot woont aan de zuidkust van Frankrijk en hoeft gelukkig geen lange afstanden af te leggen om haar vriend te zien. Van Baarle woont namelijk in Monaco, waardoor het stel elkaar eenvoudig kan opzoken. Ook Tadej Pogacar woont in het kleine vorstendom. Hij heeft eveneens een relatie met een wielrenster.

Zeer succesvol

De twee vormen een bijzonder succesvol koppel. Waar Van Baarle, die in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en Omloop Het Nieuwsblad won, beleefde Ferrand-Prévot in 2024 een bijzonder jaar. De Française veroverde afgelopen zomer goud in het mountainbiken tijdens de Olympische Spelen, en dat nog wel voor eigen publiek. In die race liet ze onder anderen Puck Pieterse achter zich, die lange tijd op koers lag voor zilver, maar door een lekke band uiteindelijk naast het podium eindigde.

Voor Ferrand-Prévot betekende die gouden medaille een nieuwe mijlpaal in haar indrukwekkende loopbaan. Ze had immers al wereldtitels op haar naam staan in maar liefst vier verschillende disciplines. In 2014 werd ze wereldkampioene op de weg, een jaar later volgde de wereldtitel in het veldrijden, in 2022 was ze de sterkste op het WK gravel, en daarnaast had ze in het mountainbiken al vijf keer de wereldtitel veroverd. Je kan de Française dus gerust een wielerfenomeen noemen.