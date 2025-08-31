Mathieu van der Poel had zijn rentree op de mountainbike anders voorgesteld. Hij is als zesde geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse Les Gets. De 30-jarige wielrenner moest de zege laten aan de Fransman Luca Martin, die won voor de Italiaan Luca Braidot en de Zwitser Mathias Flückiger.

Van der Poel had een lange inhaalrace nodig om zich bij de kopgroep te melden. Na drie kwartier slaagde hij daarin, maar in de laatste twee van acht ronden kon hij versnellingen aan kop niet meer beantwoorden. Hij reed even als vierde, maar zakte terug naar de zesde plek en finishte op 1 minuut van Martin.

De Nederlander maakte eerder dit jaar zijn rentree op de mountainbike in Novo Mesto, maar liep daar bij een val een breukje in zijn pols op. Van der Poel kon daarna desondanks deelnemen aan de Tour de France waar hij de tweede etappe won.

Puck Pieterse eindigde als tiende in Les Gets. De wereldkampioene cross-country moest ruim 4 minuten toegeven op Europees kampioene Jenny Rissveds uit Zweden.

Tevreden, maar ook teleurgesteld

Van der Poel vond dat hij tevreden kon zijn met zijn wedstrijd, maar niet met de eerste ronde. "Ik denk dat in de eerste ronde alles fout ging wat fout kon gaan", zei hij in het flashinterview. "Ik maakte fouten en zat achter renners die problemen hadden. Daarna kon ik altijd de staart van de groep voor mij bereiken, maar in de afdaling verloor ik telkens tijd. Daar heb ik de wedstrijd verloren vandaag."

De renner van Alpecin-Deceuninck dacht dat er desondanks meer in had gezeten. "Ik voelde mij goed, maar ik miste de punch die je nodig hebt. Aan het einde zag ik dat mijn positie veilig was en kon ik genieten. Met wat meer geluk zat er meer in vandaag. Ik werd elke ronde beter."