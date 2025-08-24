In Leuven leek alles in de plooi te vallen voor Mathieu van der Poel. Met slimme sprints pakte hij seconden en nam hij virtueel de leiding in de Renewi Tour. Maar in de allesbeslissende laatste meters was Arnaud De Lie nét sneller. De jonge Belg pakte niet alleen de rit, maar ook de eindzege.

Slechts één seconde scheidde Van der Poel en De Lie voor de start van de slotrit. Het stadscircuit met de Keizersberg en de Wijnpers zorgde voor vuurwerk vanaf het begin. Pogingen van sterke vluchters kregen geen ruimte en elke helling was een kans om het verschil te maken met het nipte verschil in het klassement.

Bonificaties zetten alles op zijn kop

Halverwege de koers gooide Van der Poel voor het eerst de knuppel in het hoenderhok. Zijn versnelling op de Wijnpers scheurde het peloton uiteen en leverde hem later drie bonificatieseconden op in de Groene Kilometer. Daarmee wipte hij virtueel over De Lie heen: een ideaal scenario voor de Nederlander.

Met aanvallen van Bettiol, Wellens en andere kleppers ontstond nog een elitegroep, maar Lotto en Quick-Step gaven niets cadeau. Het verschil bleef klein en richting de slotkilometers groeide de spanning alleen maar.

Van der Poel met lege handen

In de laatste kilometer probeerde Dries De Bondt het met een verrassingsaanval, maar het draaide toch uit op een sprint. Daarin bleek De Lie net sneller dan Van der Poel. Dankzij de tien bonificatieseconden draaide hij het klassement opnieuw om, dit keer definitief.

Voor Van der Poel rest een wrange tweede plaats in de eindstand, drie tellen achter de Belg. De Lie pakt niet alleen de rit in Leuven, maar ook zijn grootste eindoverwinning tot nu toe. Voor de 23-jarige renner van Lotto is het pas zijn tweede en derde zege van dit seizoen, na een lastig voorjaar met vormproblemen.

Philipsen opent Vuelta met dubbelslag

Waar Van der Poel in Leuven dus net tekortkwam, vierde ploegmaat Jasper Philipsen een dag eerder feest in de Vuelta a España. De Belgische sprinter won de eerste etappe in Italië en mocht meteen de rode leiderstrui aantrekken. Net als in de Tour de France begon hij zo met een dubbelslag.

Voor Philipsen zijn de kansen in Spanje schaars, want het parcours telt liefst elf aankomsten bergop. Toch is zijn herstel na zijn val in de Tour indrukwekkend, en kan hij vandaag trots in het rood rijden. De Vuelta duurt nog tot 14 september, met onderweg ook vijftien Nederlanders in actie.