Mathieu van der Poel is een dag na de Ronde van Vlaanderen alweer op de fiets gesprongen. De Nederlandse renner deed dat om zijn goede vriend Freddy Ovett te helpen richting een voor hem belangrijke race.

Van der Poel reed zondag een van de belangrijkste races van zijn voorjaar: de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander had alles op alles gezet om de race te winnen, maar dat lukte niet. Op de Oude Kwaremont zette zijn rivaal Tadej Pogacar een aanval in en kon Van der Poel niet meer volgen. Uiteindelijk won de Sloveen en moest Van der Poel het met de tweede plek doen. Hij eindigde nog wel boven de beste Belg van zondag: Remco Evenepoel die derde werd.

Freddy Ovett

Op Eerste Paasdag streed Van der Poel dus voor de eindzege in de Ronde van Vlaanderen, maar dat houdt niet in dat hij op Tweede Paasdag niet op de fiets stapt. Sterker nog, maandagochtend was het voor de Nederlander alweer tijd voor een training. Niet specifiek voor hemzelf, maar voor een goede vriend. Trainingsmaat en bekende wielrenner Freddy Ovett moest klaargestoomd worden voor een belangrijke race.

Ovett rijdt op 8 april mee in de Scheldeprijs, de oudste Vlaamse voorjaarsklassieker. De race eindigde de afgelopen jaren steevast in een sprint, die de afgelopen twee jaar werd gewonnen door Tim Merlier en het jaar daarvoor door Jasper Philipsen. Ovett hoopt nu ook een gooi te doen naar de eindoverwinning en voor die training heeft hij weer de hulp van Van der Poel ingeroepen.

Van der Poel plaatst op zijn Instagram een story dat hij samen met zijn trainingspartner uit Australië op de fiets zit. "Freddy Ovett klaar aan het maken voor de Scheldeprijs", luidt de tekst bij de story. Toch zit er ook nog een mooi voordeel voor Van der Poel in de training. De Nederlander, die bekend staat als een zoetekauw, werd getrakteerd op een heerlijke lunch, zo laat Ovett dan weer zien via zijn Instagram.