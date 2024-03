Mathieu van der Poel helpt Jasper Philipsen aan mooie overwinning in Milaan San-Remo

Opnieuw succes voor Mathieu van der Poel in Milaan San-Remo. Dit keer niet als winnaar net als in 2023, maar als knecht. Van der Poel hielp ploegmakker Jasper Philipsen aan de overwinning; hij kwam na een spannende sprint als eerste over de finish.

Philipsen versloeg op de streep de Australiër Michael Matthews en alleskunner Tadej Pogacar. De Belg bleef knap overeind over het hobbelige parcours van Milaan-San Remo en won de sprint. Dat was ook te danken aan Van der Poel, die beulenwerk verrichtte in zijn regenboogtrui.

🚴🇮🇹 | Pidcock! Nee. Pedersen! Nee. Matthews! Nee. Philipsen. Ja! 🤯​🤯​ De winnaar van #MilanoSanRemo is Jasper Philipsen!



UAE schiet zichzelf in de voet

UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, controleerde de koers. Het tempo was op de Cipressa niet dusdanig hoog dat vrijwel alle sprinters gewoon in de grote groep bleven hangen. Ook Olav Kooij zat er lange tijd bij, alleen hij had op het laatst niet meer de benen.

Op de Poggio, de laatste klim van de dag, was er dus nog een grote groep over van een man of veertig, met daarin onder anderen Van der Poel en Kooij. Pogacar had in de Belg Tim Wellens nog een hulpje, de Nederlanders stonden er alleen voor. Van der Poel volgde goed het wiel van Pogi en kon dus snel reageren toen de Sloveen op de pedalen ging staan.

Nieuwe demarrage

Net voor de top van de Poggio ging Pogacar er nog een keer vandoor, dit keer zat Van der Poel niet helemaal op te letten. Toch fietste hij het gat weer dicht. Dat deed de Nederlander op weg naar de finish een aantal keer en dus hield hij de kansen van Philipsen in leven. Uiteindelijk betaalde dat zich uit met een mooie overwinning van de Belg, zijn eerste monument uit zijn carrière. Van der Poel zelf werd tiende.