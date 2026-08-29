Mathieu van der Poel is op dit moment in volle focus voor het WK mountainbike. Een maand geleden zag de wereld van de Nederlandse toprenner er echter anders uit. Van der Poel zat toen vol in de Tour de France.

Tijdens die Tour de France liet Van der Poel weer zien dat hij een van de beste renners van het moment is. Terwijl Tadej Pogacar alleenheersers was in het algemeen klassement, pakte de Nederlander twee etappezeges. In rit 9 was Van der Poel de beste, maar vooral de slotrit zal hem en al zijn fans bij zijn gebleven. Op de Champs-Elyséés reed hij zichzelf compleet leeg om voor het peloton uit te blijven en dat lukte. Daardoor pakte Van der Poel op iconische wijze een van zijn mooiste etappezeges ooit.

Van der Poel is op het moment in Val di Sole voor het WK mountainbike en tijdens een persmoment werd hij gevraagd naar zijn iconische rit in Parijs. De Nederlander vertelt dat hij nog geen tijd heeft gehad om die prachtzege terug te kijken. En dat heeft een specifieke reden. "Het deed alleen zó veel pijn, dat het niet echt aangenaam is om eraan terug te denken", zo vertelt Van der Poel.

Mountainbike

Voor Van der Poel was de ritwinst in Parijs de afsluiting van het wielerseizoen op de weg. Hij schakelde direct over naar de mountainbike. Voor de Nederlander is een wereldtitel in deze discipline nog altijd iets dat mist in zijn prijzenkast. Van der Poel denkt niet dat hij zondag heel veel kans maakt. maar hij doet het mountainbiken vooral omdat hij het gewoon leuk vindt.

Een voordeel voor Van der Poel is dat hij in ieder geval zelf aanvoelt dat de switch van de weg naar het mountainbiken goed is gegaan. Tot nu toe is de erelijst van de Nederlander minimaal in het mountainbiken. Van der Poel werd Europees kampioen op de mountainbike in 2019 en werd derde op het WK in 2018. Aanstaande zondag gaat hij nog een poging wagen voor de wereldtitel. Om 15.15 uur doet hij mee aan het onderdeel crosscountry.