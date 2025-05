Mathieu van der Poel maakt nog vertrouwd uitstapje voor blik op Tour de France gaat

Mathieu van der Poel gaat een van zijn favoriete bezigheden weer oppakken. Hij deed in 2023 voor het laatst mee aan een mountainbikewedstrijd, maar daar komt eind mei verandering in.

Van der Poel en Puck Pieterse gaan van 23 tot en met 25 mei op de mountainbike van start in de wereldbeker in Nove Mesto in Tsjechië. Dat staat in het programma dat de ploeg Alpecin-Deceuninck heeft bekendgemaakt.

Voor Van der Poel is het de enige mountainbikewedstrijd voordat hij zich gaat voorbereiden op de Tour de France. Na de Tour gaat de winnaar van Milaan - Sanremo en Parijs-Roubaix zich verder richten op de mountainbike. Dat programma wordt op een later moment bekend.

Geen golftoernooi

Van der Poel zou overigens meedoen aan een golftoernooi in Antwerpen op woensdag 21 mei, maar heeft zich afgemeld omdat hij in Tsjechië zit. Eden Hazard en Ruud Gullit zijn wel aanwezig bij Pro-Am van het Soudal Open.

Ploeggenoten

Van der Poel lijkt twee ploeggenoten te verliezen bij Alpecin-Deceuninck. Volgens Het Laatste Nieuws is een van zijn vaste helpers, Gianni Vermeersch, onderweg naar Red Bull-BORA-hansgrohe, terwijl Timo Kielich mondeling akkoord zou zijn met Visma | Lease a Bike.

Puck Pieterse

Wereldkampioene Pieterse start behalve in Nove Mesto ook op 18 mei in de mountainbikewedstrijd in het Duitse Heubach. Die wedstrijd had eerder de komst van Van der Poel aangekondigd, maar die doet toch niet mee. Pieterse rijdt na Nove Mesto ook de wereldbekerwedstrijden in het Oostenrijkse Leogang en Val di Sole in Italië in juni en in Andorra in juli.