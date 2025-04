Vergelijking tussen wielertalent (22) en Mathieu van der Poel: 'Dat ziet Nederland graag'

Mathieu van der Poel (30) maakte dit voorjaar indruk met meerdere zeges bij monumenten. Woensdag trok landgenote Puck Pieterse aan het langste eind bij de Waalse Pijl. Na afloop vergeleek haar ploegleider de wielrenster met MvdP.

Een ruwe diamant, noemde ploegleider Michel Cornelisse Puck Pieterse, kort nadat de renster van Fenix-Deceuninck woensdag op de Muur van Hoei naar de overwinning had gesprint in de Waalse Pijl.

"Puck is altijd strijdlustig. Ze maakt soms een klein foutje maar is altijd gretig. Dat ziet Nederland graag", aldus Cornelisse, die in de 22-jarige Amersfoortse veel ziet van de jonge van der Poel. Ook Pieterse maakte al naam in het veldrijden en is bovendien regerend wereldkampioene mountainbiken.

Puck Pieterse te sterk voor landgenote in Waalse Pijl en pakt tweede profzege op de weg Wielrenster Puck Pieterse heeft voor de eerste keer de Waalse Pijl gewonnen. De 22-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck was na een spannende slotklim op de Muur van Hoei te sterk voor Demi Vollering.

Eén stand

"Ze heeft maar één stand: dat is volgas. Ook in het veldrijden. De jonge Mathieu was in het begin van zijn loopbaan ook niet te houden. Ik hoop dat dit het begin is van een mooie, lange carrière." Pieterse is ook ongeduldig, wist Cornelisse, een eigenschap die op de Muur van Hoei niet handig is. "Ze moest wachten vandaag, dat is niet makkelijk voor haar. Gisteren zei ze nog: misschien kan ik het daar en daar proberen. Ik zei: nee, wachten. Dat heeft ze gedaan."

Prachtige reactie koning Willem-Alexander en koningin Máxima op revanche Puck Pieterse: 'In Parijs was zij ontroostbaar' Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben mountainbikester Puck Pieterse gefeliciteerd met het veroveren van de wereldtitel in Andorra. De twee waren eerder deze zomer aanwezig bij de dramatisch verlopen olympische wedstrijd en zagen in hoe bijzonder deze prestatie was.

Olympische Spelen

Pieterse werd zeer bekend in Nederland door haar optreden bij de Olympische Spelen van afgelopen zomer. Daar lag zij bij het mountainbiken lang op koers voor het zilver, maar door een lekke band verloor ze haar podiumplek. Na afloop werd ze getroost door Koning Willem-Alexander en Koningin Maxime, die bij de wedstrijd aanwezig waren.

"Je bent pas 22", zegt Máxima, terwijl de prinsessen Amalia en Alexia ook toekijken. "Heel Nederlands is trots op je", vult Willem-Alexander aan. "Al zal dat je nu niks zeggen." Pieterse brak in de armen van het koningspaar. Een paar maanden later werd zij wereldkampioen, waarna ze alsnog werd gefeliciteerd.