Mathieu van der Poel mengt zich in unieke strijd in Dauphiné, maar komt weer tekort

Jonathan Milan heeft de tweede etappe van de Dauphiné gewonnen. De Italiaanse sprinter was zonder twijfel de beste en hij liet onder andere Mathieu van der Poel achter zich. De Nederlander eindigde als derde in de massasprint.

De Dauphiné staat al jaren bekend als de ideale voorbereiding op de Tour de France en dit jaar is het deelnemersveld helemaal indrukwekkend. Zo staan de drie beste klassementsrenners van de wereld aan de start: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Daarnaast doet ook Mathieu van der Poel mee. Hij deed zondag tijdens de openingsetappe van de Dauphiné voor het eerst weer mee aan een rit sinds zijn harde vallen van de mountainbike in Tsjechië.

De eerste rit werd zondag verrassend gewonnen door Pogacar. In een sprint was hij de snelste en liet hij onder andere Van der Poel achter zich. "Normaal gesproken is Mathieu de snelste, maar ik ging er helemaal voor", zei Pogacar dan ook na zijn etappezege over de Nederlander. De Dauphiné duurt nog tot en met zondag 16 juni.

Tweede etappe

De tweede rit van de Dauphiné werd gekenmerkt voor een groot aantal aanvallen en demarrages vanuit het peloton. Een hoop renners probeerden de sprong uit de grote groep renners te maken, maar geen enkele vluchter kreeg echt veel tijd van het peloton. Op zo'n vijftien kilometer van de finish probeerde de opvallendste vluchter weg te rijden.

Romain Bardet maakte vorig jaar bekend dat hij officieel zou stoppen met wielrennen na de Dauphiné van 2025, zijn thuisrace. De klimmer, die vier etappes in de Tour de France won en tweede werd in het algemeen klassement, wil dolgraag nog een Dauphiné-etappe winnen en sprong daarom weg. Hij kreeg echter maximaal 20 seconden van het peloton en werd dan ook ruim voor de finish al bijgehaald.

Sprinter in plaats van locomotief

Lidl-Trek was de ploeg met de beste trein voor de sprint en Jonathan Milan maakte het af. Hij pakte de sprintzege in de tweede etappe van de Dauphiné. Van der Poel sprintte ook nog mee, maar door de ideale voorbereiding van Lidl-Trek had de Nederlander geen kans. Dat hij zich mengde in de strijd om de etappezege is uniek. De Nederlandse alleskunner is normaliter de locomotief van de sprinters van Alpecin-Deceuninck; Kaden Groves en Jasper Philipsen. Dat Van der Poel zélf meesprint, gebeurt niet vaak.