Tadej Pogacar deelt eerste tik uit aan Mathieu van der Poel bij mini-Tour: 'Normaal is hij de snelste'

Tadej Pogacar heeft zondag de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Sloveen was in het Franse Montluçon te snel voor wereldtoppers als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel.

De 26-jarige renner van UAE Team Emirates is daarmee ook meteen leider in het algemeen klassement. Na een vroege vlucht van Paul Ourselin (Cofidis) en Pierre Thierry (Arkéa - B&B Hotels) probeerde de Fransman Thierry het nog in zijn eentje. Hij kreeg gezelschap van de Brit Fred Wright (Bahrain Victorious), maar het duo werd uiteindelijk ingerekend.

De lastige finale, met op 6 kilometer van de finish de korte klim van de Côte de Buffon, was scherprechter. Vingegaard demarreerde en kreeg Pogacar, Evenepoel, Van der Poel en Santiago Buitrago met zich mee. Het peloton volgde op korte afstand en leek het kopgroepje in het zicht van de finish in te rekenen. Dat lukte net niet, want Pogacar had nog wat over en klopte zijn medevluchters.

'Normaal is hij de snelste'

"Het team van Visma - Lease a Bike plaatste veel aanvallen en ging duidelijk voor de dagzege", zei wereldkampioen Pogacar na afloop in het flashinterview. "Jonas viel aan op de top van de Côte de Buffon en ik had even moeite. Ik kon daarna herstellen en met 2 kilometer te gaan begon ik te denken aan de zege. Normaal gesproken is Mathieu de snelste, maar ik ging er helemaal voor."

Met succes, want Vingegaard en Van der Poel werden tweede en derde. Van der Poel wil in het Critérium du Dauphiné ritme opdoen na een polsblessure, die hij eind mei opliep bij een mountainbikewedstrijd in Tsjechië.

Voorbereiding op de Tour

De Franse rittenkoers, die geldt als voorbereiding op de Tour de France, duurt tot en met zondag 15 juni. Het deelnemersveld is sterk, met onder meer de top 3 van de Tour van 2024: Pogacar, Vingegaard en Evenepoel.