De tijd der Monumenten is weer aangebroken. Met Milaan-Sanremo opent het wielerseizoen het klassiekervoorjaar écht. Natuurlijk zijn Strade Bianche en Omloop Het Nieuwsblad mooi, maar geen klassieker is zo mooi als één van de vijf monumenten in het wielrennen. Milaan-Sanremo is de eerste van de vijf en daar valt meteen te cashen voor topwielrenners als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert.

Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije. Dat zijn de vijf Monumenten in het wielrennen en met Milaan-Sanremo wordt zaterdag begonnen. Van der Poel is de regerend winnaar, maar krijgt hevige concurrentie. Pogacar doet namelijk weer mee en heeft zijn zinnen gezet op één van de weinige koersen die hij nog nooit won.

Grote namen

Van der Poel won vorig jaar en in 2023, tussendoor was zijn Alpecin-Premier Tech-ploegmaat Jasper Philipsen de beste. Ook Van Aert won Milaan-Sanremo al eens, maar Pogacar dus nog niet. De matadoren op hun ijzeren ros kunnen hun borst dus natmaken. Een ijzersterk deelnemersveld ruikt z'n kans en ook bijvoorbeeld Tom Pidcock bewees deze week al goed in vorm te zijn.

50.000 euro te verdelen

Kortom: veel om voor te strijden in de Italiaanse voorjaarsklassieker. Niet alleen de eer en de speciale beker, ook het prijzengeld ligt te wachten op de top-twintig van de uitslag. Voor zo'n grote wedstrijd is een prijzenpot van in totaal 50.000 euro uitgetrokken. Wie wil dat nou niet?

Prijzengeld Milaan-Sanremo

20.000 euro 10.000 euro 5000 euro 2500 euro 2000 euro 1500 euro 1500 euro 1000 euro 1000 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro

Finishen binnen de tijd

De renners die achter de winnaars aan rijden, mogen daar van de organisatie niet te lang over doen. Iedereen die op meer dan acht procent van de tijd van de winnaar finisht, wordt niet eens geklasseerd in de uitslag van Milaan-Sanremo. Bij een echte uitputtingsslag kan dat zomaar het geval zijn.

Naast Van der Poel, Van Aert, Pogacar en Pidcock staan ook topnamen als Philipsen (winnaar 2024), Matej Mohoric (winnaar 2022), Mads Pedersen, Jasper Stuyven (winnaar 2021), Isaac Del Toro, Matteo Jorgensen, Julian Alaphilippe en tal van andere klassiekerspecialisten aan de start. Om 10.10 uur klinkt het startsein en rond 17.00 uur wordt de finish verwacht. Eurosport en de Belgische zender Sporza zijn de hele koers live.