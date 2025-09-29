Mathieu van der Poel heeft tijdens de Ryder Cup de eer van Europa mogen verdedigen. Niet tijdens de echte wedstrijd, maar in een duel waar hij zijn stressbestendigheid moest laten zien. De tegenstander: 28-voudig olympisch kampioen Michael Phelps.

Terwijl zijn collega's de strijd aangingen in Rwanda voor de wereldtitel wielrennen, genoot Van der Poel van zijn periode buiten de koers. De Nederlander is al dagen aanwezig bij de beroemde golfwedstrijd de Ryder Cup in de Verenigde Staten. Daar werd hij vrijdag al gespot met een bekende metgezel. In samenwerking met Whoop, een belangrijke sponsor van Van der Poel, stond de wielrenner op de golfbaan met Phelps.

Golfwedstrijd

Whoop daagde Phelps en Van der Poel uit voor een wedstrijd golf waarbij hun stressbestendigheid werd getest. De Amerikaan en de Nederlander moesten in zo min mogelijk slagen de bal putten, terwijl ze afgeleid werden door verschillende componenten. Zo moesten ze afslaan terwijl ze gestoord werden door een toeter, een bladblazer en een flitsend licht. Ook moest Van der Poel een bril op waarmee hij de bal amper kon zien. Halverwege stond het echter 2-2 tussen de kemphanen.

In het tweede deel van de wedstrijd liep Van der Poel echter uit. De Nederlander had in het eerste deel veel last van de bladblazer, maar het flitsende licht en de bril die zijn zicht beperkte deerden hem weinig. Van der Poel sleepte de laatste twee punten binnen en won zo met 4-2 van Phelps. De Amerikaan, die in zijn zwemloopbaan 28 olympische medailles won, waarvan er 23 goud waren. Phelps moest echter zijn meerderen erkennen in Van der Poel.

Ryder Cup

Wie dacht dat Van der Poel direct na zijn duel met Phelps aan de buis gekluisterd was voor het WK, kwam bedrogen uit. De Nederlander mocht met Whoop achter de schermen meekijken bij de Ryder Cup en daar genoot hij enorm van. Samen met zijn vriendin Roxanne Bertels zag hij van dichtbij de prachtigste slagen van topspelers als Rory McIlroy en Scottie Scheffler. Onder het genot van een lekker broodje zag Van der Poel ook Team Europa er met de zege vandoor gaan, net als hij zelf eerder de eer van Europa verdedigde in het duel met Phelps.