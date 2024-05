Mathieu van der Poel weet wie zijn helpers worden tijdens wegwedstrijd Olympische Spelen

De wielerselecties voor de Olympische Spelen zijn bekend. Bij de mannen moeten Dylan van Baarle en Daan Hoole wereldkampioen Mathieu van der Poel aan het goud helpen. Bij de vrouwen maken vier dames kans op de medailles.

Bondscoach Koos Moerenhout verkoos Van Baarle en Hoole boven Olav Kooij, die als rappe sprinter wel een etappe in de Giro d'Italia won. Bij de mannen wordt de kaart Van der Poel dus getrokken. Hij moet na 273 kilometer als eerste over de streep komen tijdens de wedstrijd die finisht in Parijs.

Van Baarle is de huidig Nederlands kampioen, maar kent nog geen al te best jaar. Op een goede dag kan hij nog de taak als schaduwkopman op zich nemen. De 25-jarige Hoole is een gewaardeerde knecht bij Lidl-Trek en zal zich dus ook schikken als helper van Van der Poel, die een geweldig voorjaar kent en naast de Olympische Spelen ook de Tour de France gaat rijden. De mountainbike laat hij in Parijs links liggen, zodat hij zich kan richten op de wegrace van 3 augustus.

Mathieu van der Poel slaat mountainbiken over op Olympische Spelen, wereldkampioen geeft tekst en uitleg Aan het speculeren over het programma van Mathieu van der Poel deze sportzomer komt een einde. De wereldkampioen kiest voor de dubbel Tour de France en de wegrit op de Olympische Spelen. Daardoor komt hij niet in actie tijdens het mountainbiken.

Vier vrouwen naar Olympische Spelen

Bij de vrouwen mogen er vier Nederlanders meedoen. Dat zijn Demi Vollering, Marianne Vos, Lorena Wiebes en Ellen van Dijk. Op het laatste moment vielen Riejanne Markus en Shirin van Anrooij af door de keuzes van bondscoach Loes Gunnewijk.

De wegrit voor de vrouwen wordt op 4 augustus verreden, op 27 juli rijden Van Dijk en Vollering de tijdrit. Op die dag komen ook de mannen in actie in de race tegen de klok.