Puck Pieterse gold zelf niet als topfavoriet voor dit WK mountainbike, ondanks haar goede herinneringen aan Val di Sole: op deze locatie won ze eerder al wedstrijden, zowel op de crossfiets als de mountainbike. Zondag liet de Nederlandse een knappe inhaalrace zien, die uiteindelijk niet genoeg was voor een medaille.

Pieterse begon als 27e aan de wedstrijd, maar werkte zich al snel naar voren. Na een sterke openingsronde reed ze binnen een mum van tijd de vierde plek, een positie die ze het grootste deel van de race zou vasthouden. Achtervolgers Martina Berta en Nicole Köller bleven echter dichtbij, terwijl koploper Sina Frei, een van de vooraf genoemde topfavorieten samen met regerend wereldkampioen Jenny Rissveds, met afstand naar de wereldtitel reed.

In het middendeel van de race bleef het spannend achter koploper Frei. Berta en Köller voegden zich samen en zagen Pieterse dichterbij komen, waarbij het verschil terugliep tot ongeveer 15 seconden. Bijzonder detail: Berta is de zus van Matteo Berta, de eigen technisch coach van Pieterse, wat er in Val di Sole voor een opvallende onderlinge strijd zorgde.

Slotfase

In de voorlaatste ronde leek het gat tussen Pieterse en het podium te blijven bestaan, tot Köller een fout maakte: de Zwitserse moest bij een heuveltje van haar fiets af en struikelde bijna. Berta profiteerde met een klein gaatje, maar wist niet direct afstand te nemen van haar landgenote. Voor Pieterse leek dat een opening te bieden richting het podium. Die kans greep de Nederlandse echter niet: Köller herstelde zich snel van haar schrikmoment, waarna Berta in de allerlaatste meters van de wedstrijd alsnog overkwam voor de tweede plek.

Ook van achteren kreeg Pieterse gezelschap: de Nieuw-Zeelandse Samara Maxwell, vorig jaar nog zilver achter Rissveds, kwam steeds dichterbij in de jacht op de vierde plek. Voorin werd de ontknoping in de strijd om het zilver bepaald door Berta, die in de laatste meters nog langszij Köller kwam. Uiteindelijk eindigde Pieterse als vierde, op 18 seconden van podiumplek drie, achter winnares Frei, Berta en Köller, net naast het podium in een wedstrijd waarin een medaille lange tijd binnen bereik leek.

Sterk seizoen

Ondanks het gemis van een medaille kijkt Pieterse terug op een geslaagd seizoen. Ze won eerder dit jaar al een wereldbeker in Nové Město en pakte de bolletjestrui in de Tour de France Femmes, waarmee ze wederom liet zien op meerdere wielerdisciplines tot de wereldtop te behoren.

Mathieu van der Poel later op de dag

Na de race van Pieterse zijn alle ogen in Val di Sole gericht op de mannen. Om 15.15 uur staat Mathieu van der Poel aan de start, die jaagt op een unieke prestatie: als hij wereldkampioen wordt, is hij de eerste renner ooit met een wereldtitel op alle vier de wielerdisciplines weg, veld, gravel én mountainbike.