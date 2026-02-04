Na Wout van Aert ziet Mathieu van der Poel opnieuw een grote concurrent voor de voorjaarsklassiekers uitvallen met een blessure. Deense Mads Pedersen brak tijdens een val meerdere botten.

Pedersen heeft bij een val in de eerste etappe van de Ronde van Valencia breuken opgelopen aan zijn linkerpols en zijn rechtersleutelbeen. Dat maakte zijn ploeg Lidl-Trek woensdag bekend in een medische update.

Concurrent voor Van der Poel minder

De dertigjarige Pedersen wordt donderdag geopereerd. "De eerste prioriteit van het team is ervoor te zorgen dat Mads de best mogelijke zorg krijgt en de onmiddellijke focus zal liggen op een succesvol herstel om de verstoring van zijn seizoensdoelen tot een minimum te beperken", zo schrijft Lidl-Trek op de eigen website.

Pedersen, wereldkampioen in 2019, is vaak een van de sterkere renners in de klassiekers en een geduchte concurrent van Van der Poel. Vorig jaar won hij Gent-Wevelgem voor de derde keer en werd hij onder meer tweede in de Ronde van Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix. Naar alle waarschijnlijkheid is Pedersen niet op tijd hersteld voor de voorjaarsklassiekers.

Van der Poels andere grote concurrent, Wout van Aert, kampt momenteel ook met een blessure. Tijdens een cross begin dit jaar kwam de Belg ten val, waardoor er een kleine breuk in zijn enkel ontstond. Van Aert lijkt wel op tijd fit voor de voorjaarsklassiekers.

Voorjaarsklassiekers

Van der Poel kroonde zich afgelopen zondag tot wereldkampioen veldrijden. Zijn team heeft nog niet bekendgemaakt welke voorjaarsklassiekers de Nederlander dit jaar gaat rijden. De eerste grote staat in ieder geval al snel op de agenda. Op zondag 22 maart wordt het eerste wielermonument van het jaar verreden: Milaan-San Remo. Daarna volgen de andere klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.