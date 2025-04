Mischa Bredewold kraakt Ellen van Dijk in ongekend slot en wint de Amstel Gold Race

Mischa Bredewold heeft de grootste zege in haar carrière gepakt. De Nederlandse van SD Worx Protime won de Amstel Gold race door een ijzersterke Ellen van Dijk te kraken in het slot van de race. Team SD Worx zette in om een sprint met Lorena Wiebes of Lotte Kopecky te winnen, maar het was Bredewold die met een heerlijke solo de zege pakte.

De vrouwen moesten net als de mannen een loodzwaar parcours afleggen tot aan de finish in Berg en Terblijt. De renster moeten het zware drieluik Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg trotseren en ook de Cauberg ontbreekt niet bij de vrouwen. De rensters rijden een ronde die vier keer wordt afgewerkt.

Zo wordt het totale prijzengeld van de Amstel Gold Race verdeeld: Nederlandse vrouwen pakken hoofdprijs De enige Nederlandse wielerklassieker zit er weer op. De Amstel Gold Race werd bij de vrouwen gewonnen door een 'thuisrijdster': Mischa Bredewold gaat er met de hoofdprijs vandoor. Bij de mannen leverde een sprint tussen kannonnen een lachende derde op. Dit is het prijzengeld dat de winnaars mee naar huis krijgen.

Kopgroep

Het duurde een lange tijd voordat er überhaupt een kopgroep weg was in de Amstel Gold Race. Uiteindelijk lukte het een groepje renners toch om weg te komen. Solbjørk Minke Anderson (Uno-X Mobility), Gladys Verhulst-Wild (AG Insurance-Soudal), Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Deceuninck), Marine Allione (Winspace Orange Seal), Maud Rijnbeek (VolkerWessels), Manon de Boer (DD Group), Vera Tieleman (DD Group), Allison Mrugal (Cynisca Cycling) en Nadia Quagliotto (Cofidis) maakten zich los van het peloton.

Vlak voordat de Cauberg voor het eerst werd beklommen ging topfavoriet Demi Vollering onderuit. Gelukkig kwam de Nederlandse weer snel op de been en kon ze door met het vervolgen van de race. Vollering kon uiteindelijk al snel terugkeren in het peloton en ze liep dus weinig averij op door de val. Op 80 kilometer van de eindstreep werd de eerste kopgroep ook al weer ingerekend.

🚴🇳🇱 | Snel kijken naar de Amstel Gold Race vrouwen! Het is nog maar 35 kilometer en alle grote namen zitten vooraan. Behalve Anna van der Breggen. Zij stapte af. 🤩🤩



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/pidSYqsv6a — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 20, 2025

Anna van der Breggen

Ondertussen besloot Anna van der Breggen achterin het peloton om de strijd op te geven. De Nederlandse renster van SD Worx-Protime hoopte te verrassen met haar rentree tijdens de Amstel Gold Race, maar ze besloot uiteindelijk toch om af te stappen. Het peloton was inmiddels in tweeën gesplitst, met alle topfavorieten zoals Lorena Wiebes en Lotte Kopecky in de eerste groep.

Uiteindelijk bleef er een klein groepje over vooraan. Daarin zaten wel een aantal ijzersterke rensters zoals Puck Pieterse, Ellen van Dijk en topfavoriete Wiebes. Pieterse reed vervolgens samen met de Franse Juliette Labous. Mischa Bredewold, Silvia Perisco en Van Dijk kwamen hier later nog bij.

🚴🇳🇱 | Net moesten ze eraf, nu springen Van Dijk en Bredewold weg. Gaan zij in de laatste 5 kilometer om de overwinning strijden?! ⚔️⚔️



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/GLIH5WDGr9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 20, 2025

Slot

Op zo'n vijf kilometer van het eind sprongen Van Dijk en Bredewold weg bij de andere drie koplopers. De twee kregen een voorsprong van tien seconden en leken af te stevenen op een sprint à deux.