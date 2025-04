Zo wordt het totale prijzengeld van de Amstel Gold Race verdeeld: Nederlandse vrouwen pakken hoofdprijs

De enige Nederlandse wielerklassieker zit er weer op. De Amstel Gold Race werd bij de vrouwen gewonnen door een 'thuisrijdster': Mischa Bredewold gaat er met de hoofdprijs vandoor. Bij de mannen leverde een sprint tussen kannonnen een lachende derde op. Dit is het prijzengeld dat de winnaars mee naar huis krijgen.

De Amstel Gold Race maakt met het prijzengeld een statement dit jaar. De organisatie heeft voor het eerst het prijzengeld voor de mannen en de vrouwen gelijk gemaakt. Heineken, het moederbedrijf van het biermerk Amstel, is de initiatiefnemer van het gelijktrekken van het prijzengeld. Het podium bij de vrouwen was compleet Nederlands. Na de Amersfoortse Bredewold kwamen Ellen van Dijk en Puck Pieterse als nummers twee en drie over de streep.

Marketing-directeur Els Dijkhuizen gaf op de site van Amstel tekst en uitleg bij de keuze. "We hebben het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd. Vanaf deze editie trekken we het prijzengeld voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk. Dat betekent dat beide winnaars 16.000 euro verdienen. Ook de startgelden voor de ploegen zijn de afgelopen jaren regelmatig verhoogd."

Totaal prijzengeld

Oud-renster Leontien van Moorsel is inmiddels koersdirecteur van de Amstel Gold Race en ook zij is tevreden met de nieuwe ontwikkeling. "Dat is een flinke stap voorwaarts. In totaal in het prijzengeld voor de vrouwen, net als bij de heren, dit jaar 40.000 euro. Dat is 30.000 meer dan vorig jaar. Een aanzienlijke verhoging dus."

Van Moorsel is zelf ook groot voorstander van gelijkheid in het wielrennen. "Als je ziet waar het vrouwenwielrennen vandaan komt en waar we nu staan, dan is dat echt een wereld van verschil. De ontwikkeling om meer gelijkheid te krijgen in de wielersport heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. En hier willen we echt in de kopgroep zitten. Ik ben heel trots dat we bij de Amstel Gold Race steeds vernieuwende stappen nemen en een leidende rol pakken."

Verdeling prijzengeld Amstel Gold Race

Nummer 1: 16.000 euro (Mischa Bredewold en Mattias Skjelmose)

Nummer 2: 8000 euro (Ellen van Dijk en Tadej Pogacar)

Nummer 3: 4000 euro (Puck Pieterse en Remco Evenepoel)

Nummer 4: 2000 euro (Juliette Labous en Wout van Aert)

Nummer 5: 1600 euro (Silvia Persico en Michael Matthews)

Nummers 6 en 7: 1200 euro (o.a. Lorena Wiebes)

Nummers 8 en 9: 800 euro (o.a. Tom Pidcock)

Nummers 10 tot en met 20: 400 euro (o.a. Demi Vollering en Julian Alaphilippe)