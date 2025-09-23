Nederland is een wereldkampioen rijker. Het gaat om de pas achttienjarige Megan Arens. Zij was de beste op de tijdrit bij de WK voor junioren in Rwanda. Na afloop volgden aandoenlijke beelden.

Arens, die eerder dit jaar al nationaal kampioen tijdrijden bij de junioren werd, klokte een tijd van 25.47 over het parcours van 18,3 kilometer. Het werd een spannende strijd met de Spaanse Paula Ostiz, Oda Aune Gissinger uit Noorwegen, landgenote Roos Müller en de Britse Erin Boothman.

Goud voor Arens

Bij het enige tussenpunt had Arens een voorsprong van twee seconden op Gissinger, terwijl Boothman en Ostiz op drie tellen stonden. In het laatste stuk maakte de Nederlandse het verschil. Ze was uiteindelijk 35 seconden sneller dan Ostiz, terwijl Gissinger twee tellen achter de Spaanse eindigde. De Nederlandse Müller viel net buiten het podium met 47 seconden achterstand op haar winnende landgenote.

Nadat Boothman over de finish kwam, wist Arens het zeker: ze was wereldkampioene tijdrijden bij de junioren. Ze is daarmee de derde Nederlandse die de regenboogtrui in de categorie onder 19 jaar verovert. Eerder deden dat Karlijn Swinkels (2016) en Rozemarijn Ammerlaan (2018).

🚴🌈 | Daar is de wereldtitel en daar zijn de tranen. Megan Arens doet het! 🇳🇱 #Kigali2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/xyxzh9aZ9I — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 23, 2025

Emoties bij Arens

Nadat Arens wist dat ze wereldkampioen was, volgden de tranen. "Dit is prachtig", stelde wieleranaliste Jip van den Bos op Eurosport. "Met een foto van haar moeder in haar achterzak wordt Megan Arens op weergaloze wijze wereldkampioene", voegde de commentator eraan toe.