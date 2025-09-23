De WK wielrennen zijn vaak een feestelijke afsluiter van een drukke zomer, maar de huidige WK in het Afrikaanse land Rwanda krijgen vooral kritiek te verwerken. Met de wegritten nog te gaan en de tijdritkampioenen al gekroond, moet de organisatie flinke woorden slikken.

De internationale wielrenunie UCI biedt Rwanda met de organisatie van de WK wielrennen namelijk een "te makkelijke dekmantel" om de schendingen van mensenrechten door de leiders van het Afrikaanse land te verdoezelen. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een publicatie op de website.

Schending van de mensenrechten

In en rond hoofdstad Kigali wordt deze week gestreden om tal van regenboogtruien, met de komende wegwedstrijden voor de vrouwen (zaterdag) en mannen (zondag) als hoogtepunten. De UCI noemde de eerste wereldtitelstrijd wielrennen in een Afrikaans land een bewijs van Rwanda's "opmerkelijke transformatie" en "warme gastvrijheid". Maar, zo stelt Human Rights Watch, het grootse wielerevenement kan de schendingen van de mensenrechten in Rwanda niet verhullen.

Dictator

De mensenrechtenorganisatie stelt dat de regering onder leiding van dictator Paul Kagame kritiek binnen en buiten haar grenzen onderdrukt, waarbij critici het slachtoffer zijn geworden van een breed scala aan tactieken, waaronder moorden en verdwijningen. Ook zouden Rwandese autoriteiten sekswerkers, straatkinderen en anderen die als "ongewenst" worden beschouwd, oppakken en willekeurig vasthouden voorafgaand aan en tijdens spraakmakende internationale evenementen.

Oorlogsmisdaden

Met eveneens de boodschap 'Visit Rwanda' op shirts van voetbalclubs als Bayern München en Arsenal profileert het land zich volgens Human Rights Watch als boeiend centrum voor investeerders en toeristen. "Maar jarenlange intimidatie van echte of vermeende critici heeft de ruimte voor onafhankelijke media, oppositiepartijen en het maatschappelijk middenveld vrijwel volledig dichtgesnoerd", stelt de organisatie, die ook wijst op de door Rwanda gesteunde gewapende groep M23 die in Oost-Congo oorlogsmisdaden pleegt. "Op een paar honderd kilometer van de WK."