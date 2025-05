Nederlandse olympisch kampioen maakt comeback na zware periode: 'Een stap in de goede richting'

Niek Kimmann heeft voor het eerst sinds juni vorig jaar weer een serieuze training af kunnen werken. De olympisch kampioen BMX stond door een ontstoken hartspier lange tijd aan de kant.

Kimmann meldde zich donderdag op Papendal, waar hij zelfs al een jaar niet meer had getraind. "Geweldig om weer zenuwen te voelen voordat ik van de 8 meter hoge startheuvel afdaalde", schreef de Nederlandse BMX'er donderdag bij een foto op Instagram.

"Terugkomen na al die maanden van absoluut niets doen, is iets anders dan terugkeren van andere blessures. Het is een stap in de goede richting", aldus Kimmann. Hij geeft wel meteen aan dat hij niet snel terug zal keren: "Ik ga niet meedoen aan de World Cup in Papendal (half juni, red.) en heb nog geen duidelijk doel voor wanneer ik terug wil komen. Ik neem het dag voor dag en ben dankbaar dat ik weer aan het trainen ben."

Zware periode

De ontstoken hartspier zorgde er onder meer voor dat hij moest afzeggen voor de Olympische Spelen van Parijs. De 28-jarige Kimmann had al langer klachten en besloot na overleg met de medische staf van de KNWU en TeamNL af te zien van het verdedigen van zijn olympische titel. Kimmann, die afgelopen najaar vader werd, pakte in Tokio goud nadat hij in een training bij een aanrijding met een official nog een knieblessure had opgelopen.

BMX-grootheid

Kimmann is al jarenlang een van de grote namen in zijn sport en pakte dan ook flink wat titels. Hij pakte drie wereldtitels (en vier zilveren WK-medailles) en zette in 2021 de kroon op zijn werk met goud bij de Olympische Spelen in Tokio. Kimmann werd door zijn sterke prestaties in dat olympische jaar ook genomineerd voor de prijs van Sportman van het Jaar, maar de vakjury van NOC*NSF wees uiteindelijk Max Verstappen aan als winnaar. De Formule 1-coureur won in dat jaar zijn eerste wereldtitel.